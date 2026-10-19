Agenda de eventos do RS: Natal Luz em início em Gramado

De feiras de negócios a festivais culturais, a semana de 19 a 25 de outubro reúne atrações em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A programação inclui eventos que movimentam a economia, valorizam a produção artística e as tradições locais e atraem visitantes para a Serra Gaúcha e o Vale do Sinos. Confira cinco opções para colocar no roteiro.

Ivoti | Aniversário de 62 anos do município





Município comemora aniversário de 62 anos com programação cultural gratuita Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades

Desde o início de outubro, o município de Ivoti tem recebido programação cultural diversa para comemorar seus 62 anos. O aniversário oficial da cidade acontece nesta semana, no dia 19 de outubro. Durante o dia, o município realizará atividades culturais e de lazer voltadas à comunidade. Na Praça Concórdia, a programação prevê cinema ao ar livre e brinquedos infláveis, das 17h às 21h. Ainda, a agenda comemorativa também contempla atividades no Memorial da Colônia Japonesa, com ações temáticas ao longo do dia.

Caxias do Sul | 35ª Mercopar





Feira reúne mais de 500 expositores em Caxias do Sul Mercopar/Divulgação/Cidades

Nesta semana, a Serra Gaúcha recebe mais uma edição da Mercopar, feira voltada à inovação industrial e à geração de negócios. O evento é realizado pelo Sebrae RS em parceria com o Sistema FIERGS, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, dos dias 20 a 23 de outubro. A feira reúne fabricantes, fornecedores, startups e profissionais de áreas como automação, robótica, plásticos e softwares industriais. A programação inclui painéis e palestras, com convidados como Angela Hirata, no dia 20 de outubro, e Sérgio Sacani, no dia 23. A última edição recebeu mais de 44 mil visitantes, além de mais de 500 expositores.

Gramado | 41º Natal Luz





Natal Luz inicia sua programação com shows e atividades gratuitas pela cidade de Gramado Natal Luz/Divulgação/Cidades

A partir desta quinta-feira, 22 de outubro, Gramado inicia sua temporada natalina com o início da 41ª edição do Natal Luz. O evento transforma a cidade em um dos principais destinos turísticos do período e possui programação gratuita por toda a cidade até dia 17 de janeiro. A abertura oficial do Natal Luz acontece no dia 22, às 19h, na Rua Coberta e no Palácio dos Festivais. Os espetáculos iniciam no dia 23 de outubro, com o “Grande Desfile de Natal”. Entre as novidades desta edição estão o retorno da Parada de Natal, realizada à tarde em dias selecionados, e do Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais. Ingressos para os espetáculos já estão disponíveis para compra no site oficial do evento.

Novo Hamburgo | 14ª Halloween de Rua de Lomba Grande





Evento celebra o dia das bruxas com concurso de fantasia, show de magia e coleta de doces Halloween de Rua Lomba Grande/Reprodução/Cidades

No dia 24 de outubro, o bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, recebe a 14ª edição do Halloween de Rua. O evento reúne tradições do dia das bruxas, como concurso de fantasia, procura de doces e show de mágica. Inspirado na tradição americana do "Doces ou Travessuras", o evento transforma as ruas de Lomba Grande em um grande cenário temático, com casas decoradas, personagens, atrações especiais e um percurso repleto de magia, criatividade e diversão. O início da caminhada acontece às 18h30 e segue até a noite com show de magia às 20h e concurso de fantasia às 21h. O evento, entretanto, inicia ainda à tarde, às 15h, com praça gastronômica aberta na Sociedade Atiradores de Lomba Grande. Os ingressos dão acesso ao evento e a coleta de doces, com valores entre R$25,00 e R$60,00.