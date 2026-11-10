Expectativa econômica mobiliza preparativos do Litoral Norte para o verão

O verão transforma a dinâmica econômica e urbana do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Com a chegada de turistas e veranistas, municípios que desde a pandemia, em 2020, vêm registrando crescimento da população permanente, precisam se preparar para uma demanda ainda maior sobre a infraestrutura, o comércio e os serviços.

Em Tramandaí, a preparação para a temporada de verão inclui obras de infraestrutura e uma programação de eventos para movimentar a cidade até o fim de fevereiro. Segundo o Secretário Municipal de Turismo de Tramandaí, Anderson Jesus André, estão previstas melhorias na orla, com recuperação de trechos danificados pela ressaca, manutenção da iluminação e do ajardinamento, além de intervenções nas praças. “Estamos avançando no asfaltamento da Avenida Beira-Mar, com o objetivo de conectar a praia central à zona sul. Também estamos construindo uma Rua Coberta localizada no centro da cidade, cuja primeira etapa já foi iniciada. As obras serão interrompidas em 15 de dezembro, com retomada prevista para março”.

A alta temporada também representa um período importante para a economia de Tramandaí. De acordo com o secretário, o município recebe mais de 500 mil pessoas ao longo do verão, com um fluxo que pode chegar a 800 mil pessoas na virada do ano. “A movimentação impulsiona a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), especialmente nos setores de hotelaria, bares e restaurantes, além de aumentar o pagamento do IPTU em cota única”.

Para aproveitar o período, a prefeitura pretende ampliar o calendário de eventos, com destaque para as celebrações de Réveillon, com a tradicional queima de fogos junto à Plataforma, Carnaval e Festa de Iemanjá. Bares, restaurantes, quiosques à beira-mar e vendedores ambulantes estão entre as atividades beneficiadas pelo aumento do fluxo de visitantes.

Imbé amplia população para 350 mil no Réveillon e Carnaval

Em Imbé, a preparação para o verão envolve ações de infraestrutura, organização dos serviços e uma programação de atividades para ampliar a movimentação turística ao longo da temporada. Segundo o secretário municipal de Turismo, Adriano Pacheco, o município estima receber cerca de 350 mil pessoas nos períodos de maior movimento, como o Réveillon e o Carnaval. “A expectativa é aproveitar o fluxo de visitantes para impulsionar o comércio e os serviços, gerando emprego e renda”.

Entre as iniciativas, o secretário destaca o Festival de Danças Tradicionalistas à Beira-Mar, que chegou à terceira edição e reuniu cerca de 5 mil dançarinos no ano passado. Também projeta sediar a Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), buscando estender a movimentação até o fim de fevereiro.

Na infraestrutura, uma das principais intervenções é a duplicação de um trecho da Avenida Nilza Godoy, voltada à melhoria da mobilidade urbana e à preparação para a nova ponte de acesso ao município. “A obra prevê ciclovia e deve facilitar o deslocamento de moradores e veranistas”, ressalta Pacheco. Ele também destaca a recente duplicação da Avenida Paraguassú, que contribuiu para reduzir os congestionamentos e melhorar a ligação com praias vizinhas. A programação de verão inclui ainda shows, atividades recreativas para crianças, eventos esportivos, corridas, beach soccer, futevôlei e beach tennis, com ações distribuídas por diferentes pontos da cidade.

Calendário mais curto pode impactar movimento em Xangri-Lá

Prefeitura de Xangri-Lá busca ampliar a promoção turística do município e da região Prefeitura de Xangri-Lá/Divulgação/JC

Em Xangri-Lá, a expectativa para a temporada de verão é positiva, impulsionada não apenas pelos turistas que chegam, mas também pelos veranistas que frequentam os condomínios do município e movimentam o comércio e os serviços. O secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Alexandre Rivael, pondera, porém, que o cenário econômico e o calendário mais curto da temporada, em razão do Carnaval antecipado, podem influenciar o movimento. O secretário calcula que o município possa receber cerca de 100 mil pessoas entre o Natal e o Ano-Novo. O aumento da circulação também tem reflexos na arrecadação municipal, especialmente por meio do Imposto Sobre Serviços (ISS), gerado pelas atividades comerciais e de prestação de serviços.

Na infraestrutura, o município vem investindo em melhorias para atender moradores e visitantes durante a alta temporada. “Inauguramos uma nova unidade de saúde, ampliamos a pavimentação com blocos intertravados, que já alcança cerca de 70% do município, e revitalizamos a Avenida Paraguassú”, destaca Rivael. Também está previsto o recapeamento da Avenida Diamante, principal acesso à praia de Rainha do Mar, enquanto uma obra estadual de duplicação da ERS-407 deve contribuir para melhorar a entrada de Xangri-Lá e a ligação com Capão da Canoa.

Além de preparar a cidade para receber o público que já frequenta o litoral, a secretaria busca ampliar a promoção turística do município e da região. Após participar de uma feira de turismo em Buenos Aires, Rivael defende uma atuação mais direta na divulgação do Litoral Norte junto ao público argentino e uruguaio, com o objetivo de recuperar visitantes internacionais e fortalecer a região como destino turístico.

Hotéis e restaurantes se mobilizam em Capão da Canoa

Capão da Canoa tem a expectativa de receber cerca de 1,2 milhão de pessoas na virada do ano PMCC/Divulgação/JC

Capão da Canoa projeta um verão de intensa movimentação econômica, com expectativa de receber cerca de 1,2 milhão de pessoas na virada do ano. Segundo o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Itamar Trombetta, o município já se organiza para receber o público, com a preparação dos quiosques na faixa de areia e a mobilização de hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais.

Fora do período de Réveillon, a estimativa é de que a população durante a temporada de veraneio seja de cerca de 400 mil pessoas. “O aumento do fluxo de visitantes tem impacto direto na nossa economia, ampliando a geração de empregos e renda e contribuindo para a arrecadação de impostos”. Trombetta destaca que os municípios do Litoral Norte também disputam a preferência dos veranistas, o que reforça a importância de investir em atrações e serviços capazes de estimular a permanência do público na cidade.

A infraestrutura para atender à população ampliada durante o verão segue como um desafio, especialmente nos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, cuja demanda pode triplicar nos períodos de maior movimento. De acordo com o secretário, a prefeitura mantém diálogo com as concessionárias para lidar com eventuais problemas e reconhece que ainda há pontos a melhorar para acompanhar o crescimento sazonal.

Paralelamente, o município busca diversificar sua oferta turística para além da praia. Entre as iniciativas estão projetos ligados ao Parque Náutico, incluindo passeios de barco e lancha pela lagoa, além da articulação com Maquiné para desenvolver roteiros que integrem os atrativos litorâneos ao turismo de aventura e à gastronomia regional. “Nossa programação de eventos também contribui para movimentar a cidade, com encontros de motociclismo, atrações gastronômicas, atividades culturais e shows de Réveillon distribuídos por diferentes praias e distritos”, destaca Trombetta.

Torres quer estimular presença de visitantes durante o ano

Para receber público, Torres vem avançando em áreas como saneamento, mobilidade e qualificação dos espaços públicos Prefeitura Municipal de Torres/Divulgação/JC

Em Torres, a movimentação chega a superar 200 mil pessoas em um fim de semana comum da temporada, diante de uma população residente de aproximadamente 42 mil habitantes. Segundo o secretário de Turismo, Gabriel de Mello, a cidade chegou a registrar uma movimentação de 830 mil pessoas no último Réveillon. “O impacto do turismo se estende por diferentes atividades econômicas, da hotelaria e gastronomia ao comércio, transporte, entretenimento e construção civil, gerando oportunidades de trabalho e renda”, destaca Mello.

Para o município, porém, a estratégia vai além dos meses de alta temporada: a intenção é estimular a presença de visitantes durante todo o ano, reduzindo a dependência da sazonalidade e fortalecendo os negócios locais.

Para receber esse público, Torres vem avançando em áreas como saneamento, mobilidade e qualificação dos espaços públicos. De acordo com o secretário, a cobertura de esgotamento sanitário já ultrapassa 87% no município, enquanto investimentos na modernização do tratamento de esgoto e na infraestrutura viária buscam acompanhar o crescimento da demanda. “Entre as iniciativas está a melhoria da Interpraias, voltada à integração dos balneários e ao deslocamento de moradores e turistas”, aponta Mello. A prefeitura também aposta em ações como o Passaporte de Torres, que reúne informações para explorar a cidade e benefícios destinados a estimular o consumo no comércio local.