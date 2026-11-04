Concluída pavimentação da ERS-330 entre Carazinho e Chapada, no Noroeste

A pavimentação da ERS-330 entre Carazinho e Chapada, no Noroeste gaúcho, está concluída. Os 23,85 quilômetros previstos no projeto receberam asfalto, e os trabalhos terão continuidade com a sinalização da rodovia. A intervenção é executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), com investimento de R$ 55 milhões.
A ligação atende ao transporte de passageiros e ao escoamento da produção agrícola. Para o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, a conclusão do pavimento representa uma mudança nas condições de deslocamento das comunidades e no planejamento das atividades econômicas.
“Quem produz precisa de condições para levar a safra aos armazéns e receber os insumos na propriedade. O asfalto dá mais regularidade a esse transporte e facilita a rotina de moradores, trabalhadores e estudantes que utilizam a ligação entre Carazinho e Chapada”, afirma o secretário.
Em junho, 19 quilômetros estavam asfaltados, o equivalente a cerca de 80% da extensão prevista. Desde então, os serviços avançaram pelos 4,85 quilômetros restantes, completando a pavimentação do trecho.
A próxima etapa, com início previsto para breve, será a execução da sinalização horizontal e vertical. Os serviços incluem a pintura de faixas e demais marcações no pavimento, além da instalação de placas para orientar os usuários.
O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destaca a função desses elementos na circulação pela via: “A sinalização ajuda o motorista a identificar o caminho que deve seguir, reconhecer as restrições e se preparar para as condições à frente. Ela complementa o pavimento e é essencial para que os usuários compreendam como circular pela rodovia com segurança”, explica o dirigente.