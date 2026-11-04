Vila Flores registra 265 faltas a consultas médicas em setembro e outubro 

Somente nos meses de setembro e outubro deste ano, houve 265 faltas registradas em diferentes especialidades médicas e atendimentos na rede de saúde de Vila Flores. É o dado divulgado no boletim de absenteísmo elaborado pela prefeitura.
Segundo a administração municipal, os números evidenciam uma situação que merece atenção, uma vez que cada ausência representa uma oportunidade de atendimento que poderia ser destinada a outro paciente que aguarda na fila.
Entre as especialidades com maior número de faltas estão médico clínico, com 78 registros, dentista, com 60, e psicólogo, com 34. Também foram contabilizadas ausências em atendimentos de fisioterapia, ginecologia, pediatria, nutrição, cardiologia e psiquiatria.
As faltas sem aviso prévio comprometem a organização dos serviços de saúde, geram desperdício de recursos públicos e dificultam o acesso de pacientes que aguardam por consultas e exames, muitas vezes essenciais para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento de suas condições de saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde destaca que, caso o paciente não possa comparecer ao atendimento agendado, é fundamental que comunique a UBS com antecedência. Dessa forma, a equipe poderá reorganizar a agenda e possibilitar que outra pessoa seja chamada para ocupar a vaga disponível.