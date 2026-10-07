Duas em cada 10 consultas médicas em Passo Fundo têm faltas

A prefeitura de Passo Fundo alerta para o impacto das faltas em consultas e procedimentos previamente agendados e confirmados pelos pacientes. Na atenção especializada, o índice de absenteísmo chega a 23,41%, o que significa que mais de duas em cada 10 consultas confirmadas não são aproveitadas pelo paciente agendado.
Os dados mais recentes mostram também que a oferta de consultas e procedimentos vem sendo ampliada pelo município. Entre janeiro e abril, foram ofertadas 18.237 consultas e procedimentos, dos quais 13.801 foram realizados. Já entre maio e agosto, a oferta chegou a 21.136, com 16.830 atendimentos efetivamente realizados.
As faltas representam uma oportunidade perdida tanto para o serviço público quanto para as pessoas que aguardam atendimento. Entre as especialidades com maiores índices de ausência estão bucomaxilofacial, nutrição, nefrologia, psiquiatria, fonoaudiologia e fisioterapia.
Segundo a secretária de Saúde, Caroline Gosch, o município tem ampliado a oferta de atendimentos para reduzir o tempo de espera da população, inclusive em especialidades que são de responsabilidade do Estado. “Quando você agenda e confirma uma consulta e não vai, outra pessoa deixa de ser atendida. A sua consulta faz falta para alguém que está esperando. A Prefeitura oferece, além da atenção primária, atendimentos em diversas especialidades, inclusive ampliando vagas para diminuir as filas. A nossa meta é simples: aproveitar melhor as vagas, diminuir as faltas e fazer as nossas filas andarem”, destaca Caroline.
Na atenção primária, a demanda também é elevada. Somente em 2026, o município já contabilizou mais de 288 mil atendimentos médicos nas unidades básicas de saúde. O volume reforça a necessidade de que cada vaga disponibilizada seja efetivamente aproveitada. “A gente sabe que existem situações em que a pessoa não consegue comparecer, mas é importante que, sempre que possível, ela avise o serviço de saúde. Assim, aquela vaga pode ser destinada a outra pessoa que está aguardando. Se você agendou e confirmou uma consulta, compareça. A sua presença faz a diferença para quem está esperando”, reforça a secretária.