Famílias recebem 44 casas em área afetada pela enchente em Eldorado do Sul

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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:17
O vice-prefeito de Eldorado do Sul, Giovani Martins (foto), anunciou que a rede de saneamento e o asfaltamento das ruas devem ser concluídos com recursos do FunrigsMARCUS MENEGHETTI/ESPECIAL/CIDADES