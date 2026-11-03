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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:17

Famílias recebem 44 casas em área afetada pela enchente em Eldorado do Sul

O vice-prefeito de Eldorado do Sul, Giovani Martins (foto), anunciou que a rede de saneamento e o asfaltamento das ruas devem ser concluídos com recursos do Funrigs

O vice-prefeito de Eldorado do Sul, Giovani Martins (foto), anunciou que a rede de saneamento e o asfaltamento das ruas devem ser concluídos com recursos do Funrigs

MARCUS MENEGHETTI/ESPECIAL/CIDADES
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Marcus Meneghetti
Os moradores de um dos locais mais afetados pela enchente de 2024 - a Vila Costaneira, em Eldorado do Sul - receberam nesta terça-feira (3) 44 novas moradias, 200 melhorias habitacionais, 13 postes de iluminação solar, além de capacitação profissional para 203 pessoas e um Centro de Referência para a realização de eventos na comunidade. O conjunto de ações alcança as 316 famílias que vivem no território.
Os moradores de um dos locais mais afetados pela enchente de 2024 - a Vila Costaneira, em Eldorado do Sul - receberam nesta terça-feira (3) 44 novas moradias, 200 melhorias habitacionais, 13 postes de iluminação solar, além de capacitação profissional para 203 pessoas e um Centro de Referência para a realização de eventos na comunidade. O conjunto de ações alcança as 316 famílias que vivem no território.
As obras são uma parceria entre a prefeitura de Eldorado do Sul e a ONG Ascendendo Mentes, e com patrocínio de empresas como a Melnick e a Gerdau. O investimento total foi de R$ 18 milhões – 12 milhões de recursos privados e R$ 6 milhões públicos. O projeto, que iniciou com o acolhimento das famílias afetadas logo após a enchente, termina em março de 2027 – com a entrega da rede de saneamento básico e pavimentação das ruas.
O vice-prefeito de Eldorado do Sul, Giovani Martins, anunciou que a rede de saneamento e o asfaltamento das ruas devem ser concluídos com recursos do Funrigs. “O poder público não tem recurso para fazer tudo, especialmente após uma catástrofe como a enchente. Graças à parceria com a iniciativa privada e ao governo do Estado, conseguimos entregas as moradias”, avaliou Martins.

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