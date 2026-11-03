Santa Maria sediará seu 1º Encontro de Ferreomodelismo

Santa Maria sediará o 1º Encontro de Ferreomodelismo da cidade, que acontecerá de 13 a 15 de novembro, de sexta a domingo, na estação ferroviária da cidade, simultaneamente ao Festival do Xis. O evento terá entrada franca e reunirá amantes deste hobby de várias cidades da região, das 15h às 22h.

De acordo com Luciano Coimbra, um dos responsáveis pela organização, este encontro reunirá muitos praticantes do hobby da região, e a expectativa é também receber praticantes de vários estados. Durante o evento, o público poderá conhecer algumas maquetes e obter informações sobre a prática. “O ferreomodelismo, ou modelismo ferroviário, é a porta de entrada a um mundo cheio de expectativas e realizações. Mostras, encontros, convenções e shows de ferreomodelismo são uma ótima justificativa para viajar e conhecer novos lugares e pessoas, além de passeios de trem por lugares exóticos e fantásticos”, afirma Coimbra.

O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

“O ferreomodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, comenta Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos. As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferreomodelismo para as futuras gerações”, finaliza Lucas.

Organizado pela Associação de Ferreomodelismo e Memória Ferroviária de Santa Maria (AFMSM), o evento tem o apoio da Prefeitura de Santa Maria, Cidade do Xis e Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, no interior paulista.