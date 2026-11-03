Reserva propicia contemplação e detox digital aos visitantes

Uma escadaria de 12 metros, conhecida como Mirante Branco, permite contemplar o canto das aves abundantes, especialmente na primavera, do alto, bem como as variantes coloridas da paisagem, como o topo das araucárias, os ipês floridos e os gigantescos xaxins. Uma festa para os olhos convida a olhar melhor, permanecer, ouvir e desfrutar de um respiro da aceleração cotidiana na Reserva do Patrimônio Natural (RPPN) Pró-Mata. A observação, aliás, é incentivada no local. Valendo-se da tradição científica que possibilita o conhecimento mais aprofundado acerca da fauna e flora locais, o espaço oferece aos visitantes materiais informativos que potencializam a sua exploração.

Conhecer para preservar é um dos focos da abertura do Pró-Mata, mas não o único. A saúde de quem se dispõe a esse tipo de experiência é favorecida, e atende a uma demanda expressiva em tempos de hiperconexão. O Ministério do Turismo destacou no Plano de Turismo 2024-2027 os valores da diversidade brasileira de biomas e seu potencial para o relaxamento, favorecendo a busca por roteiros que contemplem o bem-estar. O turismo de desconexão, também conhecido como detox digital ou turismo de isolamento, está entre essas tendências.

No Pró-Mata, visitantes que desejarem ficar sem Internet podem optar pela Casa do Pesquisador, a cerca de cinco quilômetros da sede, de acordo com a guia turística Aline Pires. Já os que preferem manter a conexão, desfrutam do amplo horizonte mesmo sem sair do prédio principal, situado a 28 quilômetros do Litoral (em linha reta). Embora não tenha sido possível, ainda, estabelecer acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida nas trilhas, a visitação de carro ao Pró-Mata reserva encantos naturais desde o encontro da RS-020 com a estrada de acesso.

Há pouco mais de um mês, o Guia de Pegadas de Mamíferos do Pró-Mata foi lançado. Inicialmente, 28 espécies, com ilustrações, características de cada animal e uma imagem de sua pegada estão disponíveis no material com versão on-line para celulares e desktop. É possível acessar o conteúdo durante a visita ao Pró-Mata, no caso de detecção de alguma pegada que desperte a curiosidade nas trilhas. Também está disponível um guia para o conhecimento das aves, com 36 espécies. Em breve, haverá material exclusivo a respeito da flora.

Para o secretário de Turismo de São Francisco de Paula, Rafael Castello Costa, além de sua importante atuação como Centro de Pesquisas, o Pró-Mata faz um movimento de abertura valioso, o que contribui para ativar o desenvolvimento do município: "A Reserva tem algo que é sensacional: uma beleza natural incrível, com mirante e trilhas, em um local bem estruturado e organizado. Além disso, a abertura é recebida com entusiasmo porque a proposta diretamente com as atratividades de São Chico, como o turismo pedagógico, o ecoturismo e o turismo de contemplação, esse último, especialmente convidativo para observadores de pássaros e de astros, vertentes que têm se fortalecido", avalia Castello Costa.