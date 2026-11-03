Sesc oferecerá exames e consultas gratuitos em Rio Grande

Rio Grande receberá neste mês uma estrutura itinerante do Sesc dedicada à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Instalada no Praça Shopping Rio Grande, a Unidade Sesc de Saúde Preventiva (USSP) oferecerá exames e consultas gratuitos à população, com previsão de mais de 1,5 mil procedimentos. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e busca ampliar o acesso a serviços importantes para o diagnóstico precoce e o acompanhamento da saúde.
Os atendimentos da unidade no município acontecerão entre esta quarta-feira (4) e 9 de dezembro. A oferta contempla mamografias, exames citopatológicos do colo do útero, ecografias e consultas oftalmológicas. A definição dos pacientes atendidos é realizada pela Secretaria de Saúde, considerando a indicação dos serviços e a organização da fila de espera.
A programação prevê 400 mamografias, 400 exames citopatológicos do colo do útero, 150 ecografias e 300 consultas oftalmológicas. No caso das ecografias, serão disponibilizadas sete modalidades: abdominal total, abdominal superior, vias urinárias, transvaginal, obstétrica, de próstata e mamária. Além disso, podemos oferecer Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), Consultas de Enfermagem e Atividades de Educação em Saúde.
Para ter acesso aos serviços, os pacientes devem passar por avaliação em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e estar cadastrados na fila estadual de espera. O agendamento é feito exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde, que entra em contato com os pacientes selecionados para informar a data e o horário do atendimento. Não é necessário procurar diretamente a unidade itinerante para solicitar uma consulta ou exame.
As mamografias de rastreamento são destinadas a mulheres de 40 a 69 anos. Fora desse intervalo, o exame poderá ser realizado mediante apresentação de pedido médico. Já os exames citopatológicos do colo do útero são voltados a mulheres de 25 a 64 anos, sendo necessária requisição médica para pacientes fora dessa faixa etária. As orientações específicas para a realização do procedimento serão repassadas no momento do agendamento.
A chegada da USSP a Rio Grande dá continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Sesc em diferentes regiões do Estado. Desde o início de 2026, o projeto já contabilizou mais de 10 mil atendimentos em cinco passagens concluídas por municípios gaúchos. A estrutura móvel aproxima serviços de saúde da população, contribuindo para a prevenção, a detecção precoce de doenças e a promoção da qualidade de vida. Informações complementares sobre o serviço em Rio Grande podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Saúde de Rio Grande.