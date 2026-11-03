Região Metropolitana e Litoral Norte levarão a Zucco mudanças na Saúde

Na Região Metropolitana, o presidente do Consórcio Granpal, Felipe Costella, atribui o problema ao programa Assistir . No Litoral, o vice-presidente da Amlinorte, Bolívar Gomes, cita o aumento da população no verão e o custo do transporte de pacientes para outras regiões. A Amlinorte também deve cobrar melhorias na prestação de serviços da CEEE Equatorial, enquanto o Granpal inclui o combate a enchentes, a segurança e os resíduos sólidos entre as pautas da Região Metropolitana.

As entidades apontam pressão financeira sobre as prefeituras e pretendem apresentar as demandas ao novo governo tão logo haja oportunidade de diálogo, em meio ao início da transição.

Na última matéria da série do Jornal Cidades sobre os projetos prioritários que serão levados pelo município ao governador eleito Luciano Zucco, a saúde aparece como demanda central da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Litoral Norte . O Consórcio Granpal pede a revisão dos repasses a hospitais, e a Amlinorte defende a regionalização do atendimento.

Consórcio Granpal quer rever política de repasses do Estado a hospitais

O Consórcio Granpal pretende pedir ao governo do Rio Grande do Sul, assim que o governador eleito Luciano Zucco assumir, em janeiro, a revisão dos repasses de recursos à saúde. O presidente da entidade e prefeito de Esteio, Felipe Costella, afirmou que o tema é a "prioridade zero" para os municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo Costella, o programa Assistir, do governo estadual, retirou ou deixou de colocar dinheiro nos hospitais da região. O prefeito afirma que o Estado reduziu os recursos na Região Metropolitana e os destinou ao interior, o que sobrecarrega as cidades que recebem pacientes de outros municípios.

"O prefeito lá do interior do estado já pintou o hospital três vezes, já trocou o micro-ônibus dele três vezes para trazer o paciente aqui para a região metropolitana. E eu aqui na região metropolitana não tenho mais recurso para atender esse paciente", disse. Para o presidente do Granpal, a situação "está quebrando as prefeituras".

Costella lembrou que o Sistema Único de Saúde (SUS) é tripartite e que a União também precisa atuar. Ele defende a atualização do teto de média e alta complexidade (MAC) dos municípios e da tabela SUS, e afirmou que pretende dialogar com o próximo presidente eleito. "O governo do estado também tem que fazer a sua parte", declarou.

O gestor avalia que a proximidade com Zucco facilita o diálogo. A equipe de transição do governador eleito ocupa um espaço no Instituto Caldeira e é coordenada pelo ex-prefeito de Esteio Leonardo Pascoal. Costella ponderou, porém, que a relação pessoal não resolve os problemas automaticamente. Como deixará a presidência do consórcio em abril, defende a criação de um canal institucional com o Estado. "Vamos ter que ter um interlocutor do estado para fazer essas conversas com o consórcio", afirmou.

Além da saúde, o consórcio levará a Zucco demandas sobre o combate a enchentes, a segurança e o descarte de resíduos sólidos. O presidente do Granpal também pretende pedir a prorrogação do prazo de recursos estaduais para obras de prevenção, como bacias de reservação. "Eu não consigo fazer essa bacia de reservação em seis meses", exemplificou. O consórcio mantém ainda um plano de contingência para o El Niño, com monitoramento climático e atas de registro de equipamentos para a Defesa Civil.