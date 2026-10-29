Confeitaria de Caxias do Sul aposta em novos sabores de panetone

A proximidade das festas de fim de ano movimenta o setor de confeitaria em Caxias do Sul e traz perspectivas positivas para os negócios locais. A Docivete Confeitaria, localizada no bairro Exposição, projeta um crescimento de aproximadamente 30% nas vendas de produtos natalinos em relação ao mesmo período do ano passado. Para atender à demanda, o estabelecimento aposta na ampliação do catálogo, com novos sabores de panetones, sobremesas especiais e a comercialização de panetones em fatias, uma das novidades para o Natal deste ano.
A expectativa de aumento nas vendas acompanha os preparativos para um dos períodos mais importantes do calendário da confeitaria, marcado pela procura por produtos para ceias, confraternizações e presentes. Tradicionalmente, os itens mais procurados pelos clientes nesta época são as tortas natalinas, as tortas tradicionais do cardápio, os panetones e os biscoitos.
Entre as apostas estão três novos sabores de panetones trufados: Sensação de Morango, Baunilha com Especiarias e Limão Siciliano. Eles passam a integrar o catálogo ao lado de versões como Chocolate Branco com Nozes, Kinder Bueno, Ninho com Nutella, Ferrero Rocher, Belga e Pistache, além do tradicional.
Os produtos serão disponibilizados em três tamanhos: pequeno, médio e grande.Outra novidade é a venda de panetones em fatias, formato que permite ao consumidor experimentar diferentes sabores sem a necessidade de adquirir uma unidade inteira. A comercialização será realizada exclusivamente à pronta entrega, de acordo com as opções disponíveis no dia.
Para a chef confeiteira e fundadora da Docivete, Ivete Maria Oschoski, a expectativa é de uma temporada movimentada, impulsionada tanto pelos produtos tradicionais quanto pelas novidades preparadas para este ano. “O Natal é uma época muito especial para a confeitaria, porque os nossos produtos fazem parte de momentos de encontro e celebração das famílias. A cada ano buscamos trazer novidades, mas sempre mantendo o cuidado artesanal e a qualidade que fazem parte da nossa história”, destaca Ivete.