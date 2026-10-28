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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:12

Rodoviária de Pelotas estima 20% a mais de passageiros no feriado

Previsão é de maior demanda nas linhas para Porto Alegre e para outros estados

Previsão é de maior demanda nas linhas para Porto Alegre e para outros estados

PREFEITURA DE PELOTAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Para o feriadão de 2 de novembro, que começa neste fim de semana, a expectativa é de um aumento de 20% no número de passageiros no Terminal Rodoviário de Pelotas. A estimativa é do diretor-presidente da Eterpel, Afrânio Avila, e se baseia no movimento registrado em anos anteriores e no fato de ser um feriado prolongado.
Para o feriadão de 2 de novembro, que começa neste fim de semana, a expectativa é de um aumento de 20% no número de passageiros no Terminal Rodoviário de Pelotas. A estimativa é do diretor-presidente da Eterpel, Afrânio Avila, e se baseia no movimento registrado em anos anteriores e no fato de ser um feriado prolongado.
Além da segunda-feira, que é feriado nacional, em diversas instituições públicas, o ponto facultativo do dia do servidor foi transferido de quarta (28) para sexta-feira (30), juntando quatro dias consecutivos. Segundo Avila, a previsão é de maior demanda nas linhas para Porto Alegre e para cidades de outros estados, principalmente devido ao grande número de estudantes universitários de fora do município.
A rodoviária conta com um sistema de Guichê Único de Passagens, responsável por centralizar as informações e a venda de bilhetes de diferentes empresas de transporte em um sistema integrado, facilitando a consulta de horários, destinos e opções de viagem. O atendimento para venda de passagens ocorre diariamente em horário estendido: às segundas-feiras, das 3h30min às 22h30min; de terça a sexta-feira, das 4h30min às 22h30min; e aos sábados e domingos, das 5h30min às 22h30min.

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