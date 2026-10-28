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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:14

Prefeitura e Capitania dos Portos iniciam remoção de embarcações em Rio Grande

Barcos abadonados estão na hidroviária da cidade há anos, segundo os órgãos

Barcos abadonados estão na hidroviária da cidade há anos, segundo os órgãos

PREFEITURA DE RIO GRANDE/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura do Rio Grande e a Capitania dos Portos deram início ao processo de retirada de duas embarcações abandonadas na Lagoa dos Patos. Elas estão ao lado da Hidroviária, nos fundos da Câmara do Comércio. A ação visa eliminar riscos ambientais e à segurança da população, além de recuperar a paisagem do local, em frente a Lagoa dos Patos. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final da semana.
A prefeitura do Rio Grande e a Capitania dos Portos deram início ao processo de retirada de duas embarcações abandonadas na Lagoa dos Patos. Elas estão ao lado da Hidroviária, nos fundos da Câmara do Comércio. A ação visa eliminar riscos ambientais e à segurança da população, além de recuperar a paisagem do local, em frente a Lagoa dos Patos. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final da semana.
Como parte do acordo para a retirada, o município está contribuindo com maquinários e mão de obra, enquanto as empresas realizam orientações técnicas e trabalhos específicos. A operação começou pela retirada das ferragens da área superior de uma das embarcações, e seguirá por partes até o desmonte completo. O processo também terá especial cuidado com a remoção de peças mais sensíveis, como as do motor.
Parte dos materiais será descartada adequadamente. Porém, outros componentes como cabos de aço, polias, mastros, peças dos motores e parafusos serão reaproveitados pela secretarias de Serviços Urbanos,e pelas empresas que colaboram com a operação.
De acordo com o secretário da pasta, Dirceu Lopes, as embarcações estão no local há vários anos. O processo de remoção já vinha sendo discutido inclusive judicialmente, com a participação de diversos órgãos públicos e os proprietários, buscando uma solução para a retirada das embarcações, agora iniciada.
“Essas embarcações estão aqui há anos e representam um risco ambiental importante, além de comprometerem a segurança e a paisagem da nossa orla. É um trabalho que envolve diversos órgãos e profissionais especializados, e estamos dando início a uma operação que busca liberar esse espaço e eliminar esse problema que há tantos anos prejudica a cidade”, afirmou.
O Capitão dos Portos do Rio Grande do Sul, Gutemberg da Silva Ferreira, reforçou a superação das etapas jurídicas e a participação de equipes especializadas na operação de retirada. “A gente conseguiu, enfim, a liberação, e isso está devidamente registrado. Nós estamos preocupados sempre com a segurança da navegação e também com a poluição hídrica. Também temos o apoio da Portos RS, então são várias frentes para fazermos uma operação segura”, frisou.

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