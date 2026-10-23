Dois imóveis dos Correios vão a leilão a partir desta semana

Os Correios realizam duas licitações de imóveis nesta semana: no dia 29 de outubro, às 14h, e no dia 5 de novembro, às 15h. Entre as opções da quinta-feira (29), estão prédios comerciais localizados nas cidades de Três de Maio e Ibirubá.
Os ativos estão livres de débitos tributários, e os compradores poderão optar pelo pagamento à vista, financiamento bancário, utilização do FGTS, conforme as regras aplicáveis, ou parcelamento em até 12 vezes. O certame é realizado pela plataforma VIP Leilões.
Em Três de Maio, o prédio a ser leiloado fica localizado no Centro. O imóvel conta com dois pavimentos, 234m² de área construída e terreno de 500m². Com avaliação de R$ 925.783,65, o prédio será levado a licitação em três faixas de oferta. Na ausência de lances pelo valor inicial, estão previstas ofertas subsequentes de R$ 841.621,50 e R$ 757.459,35, conforme as condições estabelecidas para o certame.
Já em Ibirubá, o imóvel de um pavimento tem 98m² de área construída e terreno de 378m². Com avaliação de R$ 719.147,00, o prédio será levado a licitação em três faixas de oferta. Na ausência de lances pelo valor inicial, estão previstas ofertas subsequentes de R$ 653.770,00 e R$ 588.393,00, conforme as condições estabelecidas para o certame.
Ao todo, serão ofertados 12 imóveis, entre prédios comerciais e terrenos, distribuídos por outros seis estados além do Rio Grande do Sul: Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo. Os interessados devem realizar cadastro prévio no portal da VIP Leilões. O edital completo, com a descrição dos imóveis, fotografias, matrículas e regras de participação e pagamento, está disponível no site (correios.vipleiloes.com.br).