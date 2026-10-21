Hospital de Torres passa a ser gerenciado pelo governo estadual

O governo do Estado assumiu, nesta quarta-feira (21), a gestão do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. A ação é coordenada pela Secretaria da Saúde (SES) e visa assegurar a continuidade dos atendimentos e evitar qualquer interrupção da assistência prestada à população do Litoral Norte.
A medida ocorre após decisão da Justiça que atribuiu ao Estado a responsabilidade pela gestão da instituição e exigiu a adoção de providências para garantir a manutenção dos serviços de saúde oferecidos pelo hospital.
A partir do momento em que tomou conhecimento da decisão, o governo estadual iniciou uma série de ações para organizar a transição administrativa e assistencial, mantendo diálogo permanente com os municípios, os serviços de saúde da região e as instituições envolvidas. O principal objetivo é assegurar que todos os serviços contratualizados continuem sendo ofertados normalmente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sem prejuízo à população.
A mudança na gestão foi formalizada em uma reunião ocorrida nesta manhã. O encontro teve a presença da secretária-adjunta da Saúde, Lisiane Fagundes, do corpo técnico da SES e de representantes tanto da empresa que está deixando o hospital quanto da que irá assumi-lo. O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes é uma instituição regional que atende a sete municípios do Litoral Norte.
Como o Estado não dispõe de estrutura própria para operar diretamente o hospital, a SES realizou um levantamento de instituições com experiência comprovada em gestão hospitalar e capacidade operacional para assumir os serviços de forma imediata. A análise priorizou organizações já presentes na região e com conhecimento da realidade assistencial do Litoral Norte.
A solução prevê que o Instituto Maria Schmitt (Imas) passe a administrar o hospital de forma emergencial. A instituição já atua em serviços de saúde da região e foi selecionada após consultas realizadas pela SES com potenciais gestores hospitalares aptos a assumir a operação da unidade.