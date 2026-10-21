Ufrgs vai abrir 240 vagas para campus de Caxias do Sul em novembro

Os cursos de graduação da Ufrgs no Campus Serra, em Caxias do Sul, já têm previsão para seu primeiro processo seletivo. A Comissão Permanente de Seleção anunciou, nesta quarta-feira (21) o cronograma para a realização do Processo Seletivo Específico Campus Serra Ufrgs 2027. A seleção vai utilizar notas anteriores do Vestibular da Ufrgs ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, não haverá aplicação de prova neste primeiro ingresso.
As inscrições começam em 10 de novembro, e o edital, contendo todo o regramento para a disputa das 240 vagas, será lançado em 9 de novembro. O período de inscrições se estenderá das 12h do dia 10 de novembro até as 12h de 25 de novembro.
Serão quatro as graduações oferecidas na sede de Caxias do Sul, todas presenciais: Bacharelado em Psicologia (noturno); Bacharelado em Ciência de Dados (matutino); Bacharelado em Administração (noturno); e Bacharelado em Engenharia Industrial (noturno). A inscrição no processo de seleção é totalmente gratuita, e as vagas são para o ano letivo de 2027, com ingresso no primeiro e no segundo semestres. Os respectivos projetos pedagógicos podem ser acessados no site da Ufrgsd Campus Serra, em ufrgs.br/serra/.
A seleção utilizará como critério os resultados das últimas três edições do vestibular - 2024, 2025 e 2026 - e/ou do Enem dos anos de 2023, 2024 e 2025. Os inscritos serão avaliados por meio do Índice de Concorrência do Candidato – ICC, calculado a partir dos escores do Enem – Índice de Concorrência Enem e/ou das notas dos Concursos Vestibulares – Índice de Concorrência Vestibular, conforme definido na resolução de criação do curso, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufrgs.