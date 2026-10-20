Guia gastronômico de Passo Fundo terá lançamento da segunda edição

A prefeitura de Passo Fundo lança a segunda edição do Guia Gastronômico do município. A publicação será apresentada na sexta-feira (23), às 18h, durante a Feitech, no Centro de Eventos Gran Palazzo, reunindo informações sobre estabelecimentos e experiências gastronômicas para moradores e visitantes.
A nova edição dá continuidade ao projeto lançado em 2024, quando a primeira publicação reuniu mais de 400 estabelecimentos. Em 2026, o guia apresenta um retrato atualizado do setor, que conta com 2.283 empresas ativas de alimentação em Passo Fundo, entre restaurantes, lanchonetes, cafés, padarias e negócios que integram gastronomia, lazer e entretenimento.
Mais do que indicar lugares para comer, a proposta é apresentar a diversidade de sabores que compõem a identidade do município. A publicação contempla diferentes tradições culinárias, a comida do cotidiano, a gastronomia contemporânea, os cafés, os doces e os lanches, refletindo a formação multicultural da cidade e sua dinâmica como polo regional de saúde, educação, negócios e eventos.
A publicação foi organizada para facilitar a consulta e ajudar o público a encontrar opções de acordo com suas preferências e necessidades. O leitor pode explorar os estabelecimentos, utilizar as categorias e informações disponíveis para descobrir novas experiências, planejar onde comer durante sua permanência na cidade e compartilhar o material, contribuindo para a divulgação dos negócios locais.
A primeira edição foi desenvolvida em diferentes formatos, incluindo revista, livro de bolso e versão digital, ampliando o acesso às informações. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, o guia é uma ferramenta de valorização dos empreendedores e de divulgação das possibilidades que Passo Fundo oferece. “A gastronomia tem um papel importante na economia de Passo Fundo, tanto pela geração de oportunidades quanto pela diversidade de negócios que movimenta. Com esta segunda edição, queremos dar visibilidade aos estabelecimentos, incentivar as pessoas a conhecerem novas opções e mostrar aos visitantes um pouco mais da cidade por meio de seus sabores”, destaca.