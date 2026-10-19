Caxias do Sul realiza mutirão de mamografias no Outubro Rosa

A secretaria da Saúde (SMS) de Caxias do Sul está encaminhando a realização de 1.452 mamografias neste mês em três hospitais da cidade, o que é de rotina. Além disso, está sendo executado, por meio de um contrato oriundo de emenda parlamentar, 1.112 exames, totalizando mais de 2,5 mil procedimentos nos próximos meses.
A demanda reprimida por mamografias chega a cerca de 1 mil exames, então, a Saúde municipal fará quase o dobro desse quantitativo para ampliar o atendimento às mulheres. “Estamos no Outubro Rosa, mês especialmente dedicado à prevenção. É fundamental apostarmos em mutirões, além dos contratos normais mantidos pela secretaria com os hospitais que atendem pelo SUS, para a busca da prevenção”, enfatizou o titular da SMS, Rafael Bueno, enfatizando que a mulher deve procurar a UBS de referência para mais esclarecimentos e encaminhamentos.
Dados oficiais apontam que cerca de 20 mil mulheres morrem por ano em decorrência da doença. O câncer de mama é a multiplicação desordenada de células anormais nas mamas, resultando em um tumor maligno que pode invadir outros tecidos e órgãos.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, embora também possa afetar homens, chegando a 1% dos casos.A doença se manifesta de diversas formas e é caracterizada por sinais como o aparecimento de nódulos, alterações na pele da mama (como a aparência de “casca de laranja”), e secreções no mamilo. O câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres.
O câncer de mama tem seu prognóstico e tratamento definidos pela localização do tumor, idade da pessoa no momento do diagnóstico e estadiamento da doença. Também são considerados fatores de risco baseados em critérios histopatológicos, biológicos, moleculares e genéticos. De forma geral, o prognóstico é mais favorável quando o câncer é diagnosticado e tratado precocemente, em comparação aos casos identificados em estágios mais avançados ou com metástases. A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama feminino, a partir do 40 anos.