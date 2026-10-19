Lançado o edital para recuperação do pavilhão 1 da Maesa, em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul publicou no Diário Oficial o edital para a obra de reforço estrutural e cobertura do pavilhão 1 da Maesa, local que vai receber, futuramente, o Museu do Trabalho e da Indústria. A abertura das propostas está marcada para o dia 12 de novembro. O investimento é na ordem de R$ 900 mil e o recurso é proveniente de emenda parlamentar federal. A obra não poderá exceder o prazo de 90 dias consecutivos.
A licitação foi publicada menos de um mês após a reforma ser aprovada em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc). A reunião foi realizada após notificação extrajudicial do município, reforçando a existência de risco iminente de colapso estrutural da cobertura histórica e responsabilizando os integrantes do conselho caso não votassem a pauta imediatamente. O local está interditado devido ao risco de desabamento do telhado, conforme recomendação do Ministério Público.
O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldmann, destaca a importância da licitação. “Essa licitação marca o primeiro passo de uma grande jornada e de uma grande expectativa em toda a comunidade de Caxias do Sul. Marca o início de um processo de obras para a recuperação, restauração, revitalização do Complexo da Maesa, nosso patrimônio histórico que a gente pretende fazer com que ao longo do tempo seja um espaço em que a comunidade possa utilizar, um espaço com o Museu do Trabalho e da Indústria, com o mercado público, com lojas de conveniência, com gastronomia”, disse.
Feldmann informa também sobre a reabertura do edital de concessão da Maesa. Segundo o secretário, o projeto de lei autorizando a concessão de uma outra parte da Maesa, que é todo lado leste, está na Câmara de Vereadores. “A ideia é, em breve, também lançar o edital da concessão e outras intervenções que deverão ser feitas para que a gente possa cumprir as determinadas fases para que a gente possa ter, então, toda a recuperação, restauração, revitalização desse espaço histórico, que há uma grande expectativa da comunidade caxiense para que possa, num futuro breve, utilizar como um grande espaço de encontro, de convivência, de arte e cultura”, ressalta.