Primeiros pilares de ponte no Vale do Taquari são instalados

A construção da Ponte dos Vales, entre Estrela e Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, avança com a execução dos primeiros pilares na margem de Estrela. O governo do Estadoexecuta a obra, que ligará as rodovias ERS-129 e ERS-130, criando uma nova opção de travessia entre os municípios.
Com investimento de R$ 288 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), os trabalhos nesta etapa incluem as fundações, os pilares e os blocos de concreto que fazem a conexão entre esses elementos. Paralelamente, estão sendo fabricadas as vigas metálicas que sustentarão a pista da ponte.
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As equipes também preparam os equipamentos e as estruturas auxiliares para instalar as fundações no leito do Rio Taquari. Já estão em fabricação os tubos metálicos que serão utilizados na construção das estacas profundas responsáveis pela sustentação dos apoios nesse segmento.
Até o fim de 2026, o planejamento prevê iniciar a implantação das fundações dentro do rio e avançar nesses trabalhos, além de começar a fabricação das peças pré-moldadas de concreto que integrarão a estrutura de sustentação da pista. Em Cruzeiro do Sul, o início das fundações e dos blocos de apoio está previsto após a liberação das áreas que se encontram em fase final de desapropriação.