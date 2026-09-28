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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 18:22

Laudo identifica que ponte no interior de Estrela deve ser demolida

Passagem na localidade de Tangará não tem mais condições de ser reconstruída

Passagem na localidade de Tangará não tem mais condições de ser reconstruída

Duda Conte/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Estrela emitiu uma nota afirmando que, por meio de inspeção técnica, realizada na travessia existente, o setor de engenharia do município de Estrela identificou condições estruturais e funcionais inadequadas para a continuidade segura do uso da Ponte da Tangará, tanto para veículos quanto para pedestres. Durante esta vistoria, foram constatados sinais de degradação generalizada da estrutura de madeira, deformações e descontinuidades no tabuleiro, comprometimento aparente dos apoios e dos acessos, além de processos de erosão e instabilidade nas margens do curso d’água.
A prefeitura de Estrela emitiu uma nota afirmando que, por meio de inspeção técnica, realizada na travessia existente, o setor de engenharia do município de Estrela identificou condições estruturais e funcionais inadequadas para a continuidade segura do uso da Ponte da Tangará, tanto para veículos quanto para pedestres. Durante esta vistoria, foram constatados sinais de degradação generalizada da estrutura de madeira, deformações e descontinuidades no tabuleiro, comprometimento aparente dos apoios e dos acessos, além de processos de erosão e instabilidade nas margens do curso d’água.
Diante das condições verificadas, o laudo recomenda a interdição da travessia e a substituição integral da estrutura por uma nova ponte, que deverá ser implantada de forma independente. A estrutura existente não deverá ser considerada como elemento estrutural reaproveitável na nova solução.
A retirada da ponte atual deverá ser realizada mediante planejamento e procedimento executivo específico, com isolamento da área, avaliação dos riscos durante o desmonte e adoção de medidas de segurança para as equipes e para a proteção do curso d’água. A medida tem como objetivo garantir maior segurança aos usuários e possibilitar a implantação de uma nova travessia adequada às condições atuais do local e às necessidades de mobilidade da comunidade.

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