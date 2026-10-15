Alvorada terá imagem de Nossa Senhora Aparecida com 26 metros de altura

A Gruta de Nossa Senhora Aparecida, um dos principais espaços de fé e devoção de Alvorada, deverá passar por uma grande transformação para se tornar um complexo turístico e religioso. O projeto foi apresentado pelo prefeito Douglas Martello nesta semana, durante a 31ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que reuniu mais de 20 mil fiéis no município.
Um dos destaques é a construção de uma imagem da santa com 26 metros de altura, que será a maior do Sul do Brasil. Na ocasião, também foi assinado um protocolo de intenções para a revitalização do espaço. A proposta busca valorizar um dos espaços de fé do município, oferecendo mais estrutura, acessibilidade e conforto para acolher devotos e visitantes ao longo do ano.
O anteprojeto prevê uma pequena capela, novos acessos e áreas destinadas à oração e à celebração de missas. “Nosso principal objetivo é fortalecer o turismo religioso em Alvorada, transformando a Gruta em um espaço de referência para receber fiéis e visitantes de toda a região. Queremos valorizar essa tradição de fé, que já reúne milhares de pessoas todos os anos, e criar uma estrutura que atraia ainda mais visitantes para a nossa cidade”, destaca o prefeito Douglas Martello.
A proposta também contempla o fechamento do terreno, a construção de um pórtico de entrada, a revitalização completa da gruta existente, paisagismo e iluminação. O complexo deverá contar ainda com rampas e escadarias, áreas para oração e missas ao ar livre, velário, sanitários, bancos, playground e espaço para atividades comerciais.
Enquanto o projeto do futuro complexo avança, as primeiras melhorias no entorno da Gruta já podem ser percebidas. O local recebeu obras de drenagem e pavimentação, que acabaram com o problema do barro no acesso à Gruta, uma dificuldade enfrentada há anos por moradores e fiéis, especialmente em dias de chuva.