Prefeitura de Pelotas vai criar ponto de apoio para condutores de aplicativos

A prefeitura de Pelotas voltou a se reunir com representantes de condutores por aplicativos. O prefeito Fernando Marroni e os secretários de Comunicação, Urbanismo e Obras (Tony Sechi, Otávio Peres e Rogério Salazar, respectivamente) receberam a categoria, no Paço Municipal, para retomar a pauta do PAC Mobilidade Urbana, cujo projeto foi protocolado na Câmara de Vereadores há 49 dias em regime de urgência, e para anunciar a execução de uma demanda apresentada pela categoria na primeira audiência com o Executivo, no dia 31 de julho: a instalação de um ponto de apoio para os trabalhadores do setor, com sanitários masculino e feminino, espaço para descanso e cozinha.
O contêiner será instalado, por determinação do chefe do Executivo, em até 45 dias na esquina da rua Darcy Vargas com a avenida Juscelino Kubitschek, na divisa da área central com o bairro Nossa Senhora de Fátima. Logo após o anúncio, foi aberto espaço aos representantes da categoria para dúvidas, questionamentos e sugestões, que giraram sobre segurança e gestão do espaço.
Quanto ao primeiro tópico, o prefeito respondeu que a ideia é dotar rapidamente a área de serviços públicos como estratégia de qualificação do território; no caso do segundo, a proposta é estabelecer um processo de co-gestão com a categoria. De acordo com o prefeito, paralelamente, a prefeitura está inscrita para receber o Parada Certa, iniciativa do governo federal que contempla neste momento as cem maiores cidades do Brasil. “Pelotas é, provavelmente, a primeira cidade do Estado a oferecer esse tipo de serviço - é uma demanda que nos foi apresentada há 60 dias e já estamos atendendo”, disse o prefeito.