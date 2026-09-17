Prefeitura de Esteio anuncia pacote de R$ 84 milhões em obras

O planejamento reúne aproximadamente R$ 84,6 milhões em novos investimentos. A proposta busca dar continuidade à recuperação da cidade e avançar na modernização dos serviços e da infraestrutura municipal. Entre os anúncios está a requalificação da entrada da cidade, com investimento previsto superior a R$ 700 mil. A intervenção tem como objetivo transformar um dos principais acessos ao município e criar uma nova identidade para quem chega a Esteio.
Outra iniciativa destacada foi o Renova Esteio, que prevê a repavimentação de 50 ruas que necessitam de manutenção. O projeto contempla a retirada do asfalto antigo e a execução de uma nova camada, com investimento estimado em R$ 20 milhões.
Na área da infraestrutura, a apresentação também incluiu a repavimentação da avenida Bento Gonçalves, a continuidade do Esteio Resiliente e intervenções de drenagem na Travessa Uruguai e na rua Theodomiro Porto da Fonseca. A intervenção de drenagem integra o projeto do Lote 3.14 e tem investimento previsto de R$ 2,2 milhões.
Na saúde, os projetos apresentados incluem a nova Emergência do Hospital São Camilo, com investimento previsto de R$ 6,2 milhões, além de intervenções na fachada do hospital e na central de gases.
A prefeitura ainda realizará, no dia 22 de setembro, às 18h30, no Espaço de Eventos Rei Pelé, uma apresentação sobre o projeto de revitalização da avenida Governador Ernesto Dorneles, no bairro Santo Inácio. A proposta prevê a requalificação de seis canteiros centrais, com a implantação de espaços destinados ao esporte, lazer, convivência e acessibilidade.