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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:19

Prefeitura de Esteio anuncia pacote de R$ 84 milhões em obras

Proposta busca dar continuidade à recuperação da cidade e avançar na modernização dos serviços

Proposta busca dar continuidade à recuperação da cidade e avançar na modernização dos serviços

Expointer/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
O prefeito de Esteio, Felipe Costella, apresentou um novo ciclo de investimentos e projetos estruturantes para o município. A apresentação detalhou obras e iniciativas voltadas à infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança e qualificação dos espaços públicos.

O planejamento reúne aproximadamente R$ 84,6 milhões em novos investimentos. A proposta busca dar continuidade à recuperação da cidade e avançar na modernização dos serviços e da infraestrutura municipal. Entre os anúncios está a requalificação da entrada da cidade, com investimento previsto superior a R$ 700 mil. A intervenção tem como objetivo transformar um dos principais acessos ao município e criar uma nova identidade para quem chega a Esteio.

Outra iniciativa destacada foi o Renova Esteio, que prevê a repavimentação de 50 ruas que necessitam de manutenção. O projeto contempla a retirada do asfalto antigo e a execução de uma nova camada, com investimento estimado em R$ 20 milhões.
O prefeito de Esteio, Felipe Costella, apresentou um novo ciclo de investimentos e projetos estruturantes para o município. A apresentação detalhou obras e iniciativas voltadas à infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança e qualificação dos espaços públicos.

O planejamento reúne aproximadamente R$ 84,6 milhões em novos investimentos. A proposta busca dar continuidade à recuperação da cidade e avançar na modernização dos serviços e da infraestrutura municipal. Entre os anúncios está a requalificação da entrada da cidade, com investimento previsto superior a R$ 700 mil. A intervenção tem como objetivo transformar um dos principais acessos ao município e criar uma nova identidade para quem chega a Esteio.

Outra iniciativa destacada foi o Renova Esteio, que prevê a repavimentação de 50 ruas que necessitam de manutenção. O projeto contempla a retirada do asfalto antigo e a execução de uma nova camada, com investimento estimado em R$ 20 milhões.
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Na área da infraestrutura, a apresentação também incluiu a repavimentação da avenida Bento Gonçalves, a continuidade do Esteio Resiliente e intervenções de drenagem na Travessa Uruguai e na rua Theodomiro Porto da Fonseca. A intervenção de drenagem integra o projeto do Lote 3.14 e tem investimento previsto de R$ 2,2 milhões.

Na saúde, os projetos apresentados incluem a nova Emergência do Hospital São Camilo, com investimento previsto de R$ 6,2 milhões, além de intervenções na fachada do hospital e na central de gases.

A prefeitura ainda realizará, no dia 22 de setembro, às 18h30, no Espaço de Eventos Rei Pelé, uma apresentação sobre o projeto de revitalização da avenida Governador Ernesto Dorneles, no bairro Santo Inácio. A proposta prevê a requalificação de seis canteiros centrais, com a implantação de espaços destinados ao esporte, lazer, convivência e acessibilidade.
O investimento previsto é de R$ 1,5 milhão. O encontro será uma oportunidade para a comunidade conhecer o projeto, os detalhes das intervenções previstas e as transformações planejadas para a avenida.

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