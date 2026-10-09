Estância Velha inaugura nova Unidade de Saúde da Família no Centro

A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), realiza na próxima quinta-feira (15), às 19h, a entrega da nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Centro. Esse será o quarto posto de Saúde entregue pela atual Administração. Anteriormente as comunidades dos bairros Lago Azul, Bela Vista e Rincão 1 também foram contempladas com novas estruturas.
Conforme o prefeito Diego Francisco, a USF Centro vai agrupar uma equipe de Saúde da Família. “O investimento é de mais de R$ 2,9 milhões e com certeza o novo posto vai garantir melhores condições de atendimento e de trabalho para o Centro”. Atualmente a Unidade Centro funciona em um prédio alugado. “Teremos portanto um importante acréscimo para nossos equipamentos e estrutura da Saúde”, completa. O projeto é uma articulação da Prefeitura junto ao Governo Federal, por meio do Novo PAC. O prédio tem 632,98 metros quadrados.
Localizada na Rua Anita Garibaldi, em frente à Prefeitura, a obra representa um importante avanço na infraestrutura da saúde pública do município. Além dela, outra unidade no Bairro Rincão Gaúcho está sendo construída, além do novo anexo do Hospital Municipal Getúlio Vargas, que recebe investimentos de R$ 10 milhões pelo programa Avançar Mais do Governo Estadual. “Mais do que uma nova estrutura, estamos fortalecendo a Atenção Primária, que é a porta de entrada do SUS e onde conseguimos promover prevenção, cuidado contínuo e acompanhamento das famílias. Esses investimentos colocam a saúde como prioridade, aproximando os serviços das pessoas e garantindo um atendimento cada vez mais humanizado”, destaca o secretário de Saúde, Yuri Campos.
Do total investido, R$ 2.452.054,00 são oriundos do Governo Federal, e o restante, contrapartida do Município. O espaço também possui áreas de convivência, salas de atendimento, banheiros adaptados e ambientes amplos para garantir conforto tanto aos usuários quanto aos profissionais. A USF Centro atenderá aproximadamente 10 mil estancienses.
A nova unidade contará também com sala de espera e recepção, sala de vacinação, sala de amamentação, sala de práticas coletivas, salas de atendimento individualizado, espaço lúdico, Centrais PCD e Infantil, Consultórios Generalistas, Consultório Odontológico, Sala de Educação de Saúde Bucal, Sala de Medicação, Sala de Curativos e Sala de Preparo e Esterilização.