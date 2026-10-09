Aldeia Sesc reunirá arte, cultura e formação em São Leopoldo

São Leopoldo recebe, de 14 a 18 de outubro, a 19ª Aldeia Sesc Capilé, com atividades gratuitas voltadas à arte, à cultura e à formação. Com o tema “Mulheres do Tempo: Vozes e Legados”, o evento propõe novas formas de olhar e interagir com o mundo a partir da arte, da cultura viva, da experimentação e da inovação. A programação reúne artistas locais, estaduais e nacionais em uma agenda que contempla música, dança, teatro, literatura, performances, oficinas, contação de histórias e atividades de lazer e movimento. A proposta também busca aproximar diferentes elos da cadeia produtiva da cultura, fortalecendo a formação, o intercâmbio, a distribuição, o acesso e a fruição artística.
Entre os destaques da programação está a abertura oficial, no dia 14 de outubro, que contará com apresentações do Maturidade Ativa do Sesc São Leopoldo, o show “Nossa Bailanta”, com Fofa Nobre, a performance “Faces Femininas” e a participação da escritora Ana Clara Paim, com “O Mundo Que Eu Vejo”.
Nos dias 15 e 16, o público poderá acompanhar atividades do Teatro a Mil, com o espetáculo de palhaçaria “Riso de Mãe é Coisa Séria”, além de oficinas para crianças, contação de histórias com o BiblioSesc e a mesa “Mulheres: Ancestralidades no Cerne do Fazer Artístico”, com Silvana Rodrigues. A programação também inclui o espetáculo “Flamenco Negro”, o show do Quarteto Feminino de Cordas e “50 Tons de Pretas – Tributo a Elza Soares”.
O sábado amplia as atividades para diferentes públicos, com Aldeia em Movimento, oficinas circenses, a oficina “Mãos Femininas: Arte que Floresce”, a performance “Eu Mulher”, apresentações de dança e contação de histórias. A programação musical terá ainda Shana Müller. Ao longo da tarde, brinquedos infláveis estarão disponíveis para as crianças. Já o encerramento, no domingo, dia 18, terá atividades esportivas com a Aldeia Run, oficinas circenses e apresentações de dança e música. Entre os destaques estão o espetáculo “Elas Ocupam”, do Grupo Explosão, além dos shows de Jo Melia e Mari Nolasco. Os brinquedos infláveis também estarão disponíveis durante o evento. Mais informações podem ser obtidas pelo número (51) 3592-2129 ou através do WhatsApp (51) 99367-8714.