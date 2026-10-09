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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 18:25

UCS inaugura Atelier Luminotécnico no Campus-Sede em Caxias do Sul

Novo espaço de aprendizagem amplia a oferta de aulas práticas a alunos de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo

Novo espaço de aprendizagem amplia a oferta de aulas práticas a alunos de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo

Bruno Zulian/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A Universidade de Caxias do Sul inaugurou, na semana passada, o Atelier Luminotécnico, localizado no segundo andar do Bloco J, no Campus-Sede. O novo espaço de aprendizagem leva também a assinatura das empresas Nordecor e Magnani, parceiras da UCS na elaboração do projeto e fornecimento e instalação dos equipamentos.
A Universidade de Caxias do Sul inaugurou, na semana passada, o Atelier Luminotécnico, localizado no segundo andar do Bloco J, no Campus-Sede. O novo espaço de aprendizagem leva também a assinatura das empresas Nordecor e Magnani, parceiras da UCS na elaboração do projeto e fornecimento e instalação dos equipamentos.
O Atelier Luminotécnico amplia consideravelmente o aprendizado e a experiência prática para alunos de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo, bem como para cursos de extensão e especialização. Os equipamentos e os sistemas instalados são de tecnologia de ponta, o que viabiliza a aplicação de estudos e ensaios ainda mais precisos.
“Trata-se de um laboratório de pesquisas sobre o conforto lumínico, com estrutura completa para atender às demandas dos cursos da área, inclusive com um solarscópio”, destacou a professora Marta. “A inauguração deste novo espaço representa um momento muito especial para a Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura da UCS. Mais do que uma nova estrutura física, ele amplia as possibilidades de integrar ensino, pesquisa e prática, proporcionando aos nossos estudantes um ambiente de experimentação, criatividade e aprendizagem”, acrescentou.
O solarscópio é um equipamento didático desenvolvido para auxiliar na compreensão da trajetória solar e de sua relação com o ambiente construído. Por meio da simulação da incidência da luz solar em diferentes períodos do ano e horários do dia, permite analisar de forma prática o comportamento da insolação nas edificações.

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