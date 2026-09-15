Diretor de escola de design da Itália visita Caxias do Sul para estreitar parcerias

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) recebeu a visita do cofundador e diretor da Scuola Italiana de Design (SID), Antonello Carrossa. O encontro teve o objetivo de estreitar laços acadêmicos entre ambas as instituições no ano em que a graduação completa seu 25º aniversário, acumulando uma história voltada à multidisciplinaridade, ao desenvolvimento regional e à inovação, totalizando mais de 670 profissionais formados na região.
Acompanhado pelo reitor Asdrubal Falavigna, o representante participou de reunião com representantes da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), liderada pelo presidente da entidade, Bira Rezler, para discutir uma possível construção de parceria voltada à formação profissional, inovação e competitividade das empresas. A proposta tem o intuito de promover a aproximação da experiência da escola italiana, sediada em Pádua (Itália), da estrutura acadêmica da UCS e da realidade do setor produtivo da Serra Gaúcha. Entre os temas levantados estiveram o intercâmbio de alunos e professores e uma metodologia de ensino conectada às demandas empresariais.
Neste contexto, foi ressaltada a importância de formar e reter talentos, criando oportunidades para estimular os profissionais a desenvolverem sua trajetória na região serrana do RS, assim como promover experiências internacionais que possam ampliar sua formação e retornar na forma de conhecimento à comunidade.
Esta proposta de parceria já havia sido apresentada em outras ocasiões, porém ganha nova perspectiva a partir da aproximação entre UCS, CIC Caxias do Sul e Scuola Italiana di Design. Gradualmente, deverão ser feitas ações para apresentar e testar o modelo pedagógico entre as empresas, a Universidade e a escola. Numa próxima etapa, poderão ser realizadas videoconferências com agentes italianos e brasileiros a fim de alinhar o desenvolvimento da iniciativa. Uma visita de representantes da UCS e CIC até Pádua não está descartada.
Carrossa comentou que o design italiano passa por grande transformação, deixando sua origem de ser apenas um criador de objetos bonitos e elegantes para se tornar uma ferramenta que resolve problemas complexos do mundo moderno. No passado, o foco era a estética e o prestígio; agora, o design abrange as funções de sustentabilidade - a partir da pesquisa em novos materiais e maior durabilidade, por exemplo - e promove experiências e serviços aos seus usuários. O encontro ainda abriu espaço para um bate-papo com os estudantes, que puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas com o designer italiano.