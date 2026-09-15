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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:59

Diretor de escola de design da Itália visita Caxias do Sul para estreitar parcerias

Antonello Carrossa foi recebido na UCS para uma conversa com estudantes

Antonello Carrossa foi recebido na UCS para uma conversa com estudantes

Bruno Zulian/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A Universidade de Caxias do Sul (UCS) recebeu a visita do cofundador e diretor da Scuola Italiana de Design (SID), Antonello Carrossa. O encontro teve o objetivo de estreitar laços acadêmicos entre ambas as instituições no ano em que a graduação completa seu 25º aniversário, acumulando uma história voltada à multidisciplinaridade, ao desenvolvimento regional e à inovação, totalizando mais de 670 profissionais formados na região.
A Universidade de Caxias do Sul (UCS) recebeu a visita do cofundador e diretor da Scuola Italiana de Design (SID), Antonello Carrossa. O encontro teve o objetivo de estreitar laços acadêmicos entre ambas as instituições no ano em que a graduação completa seu 25º aniversário, acumulando uma história voltada à multidisciplinaridade, ao desenvolvimento regional e à inovação, totalizando mais de 670 profissionais formados na região.
Acompanhado pelo reitor Asdrubal Falavigna, o representante participou de reunião com representantes da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), liderada pelo presidente da entidade, Bira Rezler, para discutir uma possível construção de parceria voltada à formação profissional, inovação e competitividade das empresas. A proposta tem o intuito de promover a aproximação da experiência da escola italiana, sediada em Pádua (Itália), da estrutura acadêmica da UCS e da realidade do setor produtivo da Serra Gaúcha. Entre os temas levantados estiveram o intercâmbio de alunos e professores e uma metodologia de ensino conectada às demandas empresariais.
Neste contexto, foi ressaltada a importância de formar e reter talentos, criando oportunidades para estimular os profissionais a desenvolverem sua trajetória na região serrana do RS, assim como promover experiências internacionais que possam ampliar sua formação e retornar na forma de conhecimento à comunidade.
Esta proposta de parceria já havia sido apresentada em outras ocasiões, porém ganha nova perspectiva a partir da aproximação entre UCS, CIC Caxias do Sul e Scuola Italiana di Design. Gradualmente, deverão ser feitas ações para apresentar e testar o modelo pedagógico entre as empresas, a Universidade e a escola. Numa próxima etapa, poderão ser realizadas videoconferências com agentes italianos e brasileiros a fim de alinhar o desenvolvimento da iniciativa. Uma visita de representantes da UCS e CIC até Pádua não está descartada.
Carrossa comentou que o design italiano passa por grande transformação, deixando sua origem de ser apenas um criador de objetos bonitos e elegantes para se tornar uma ferramenta que resolve problemas complexos do mundo moderno. No passado, o foco era a estética e o prestígio; agora, o design abrange as funções de sustentabilidade - a partir da pesquisa em novos materiais e maior durabilidade, por exemplo - e promove experiências e serviços aos seus usuários. O encontro ainda abriu espaço para um bate-papo com os estudantes, que puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas com o designer italiano.

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