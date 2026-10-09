Bento Gonçalves recebe 34ª Avaliação Nacional de Vinhos no próximo sábado

Existe um dia no ano em que o vinho brasileiro se encontra para conhecer a si mesmo. Enólogos, produtores, profissionais de diferentes elos da cadeia e apreciadores se reúnem diante das mesmas taças para descobrir o que uma nova safra tem a dizer. Esse momento é a Avaliação Nacional de Vinhos, que chega à 34ª edição no dia 17 de outubro, em Bento Gonçalves, consolidada como o maior momento do vinho brasileiro e a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo. Promovida pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), a Avaliação une conhecimento técnico, celebração e confraternização para apresentar ao país um diagnóstico da Safra 2026.

Seu propósito é olhar tecnicamente para o conjunto da produção de uma safra e identificar aquilo que melhor a representa. Ano após ano, esse processo registra transformações, avanços, características e a crescente diversidade da vitivinicultura brasileira.

Para construir esse diagnóstico, existe um processo técnico que começa muito antes do evento. As amostras são buscadas pela própria ABE diretamente nas vinícolas, retiradas dos recipientes onde os vinhos ainda estão sendo elaborados ou armazenados e submetidas ao mesmo protocolo de identificação, transporte e armazenamento. O procedimento assegura rastreabilidade e igualdade de condições e constitui um dos fundamentos da credibilidade da Avaliação.

LEIA TAMBÉM: Municípios da Serra articulam rede antigranizo para proteger safras

Depois da coleta, chega o momento de os vinhos falarem por si. Entre 1º e 4 de setembro, 109 enólogos participaram da Degustação de Seleção. Durante quatro dias, as 558 amostras foram avaliadas às cegas, sem qualquer informação que permitisse identificar marca, vinícola ou procedência. A partir das notas dos profissionais, foram definidos os 30% mais representativos de cada categoria da Safra 2026.

O resultado permanece sob sigilo. É desse conjunto que foram escolhidas as 16 amostras que serão servidas simultaneamente ao público no dia 17 de outubro. A identidade de cada vinho também permanece desconhecida durante a degustação e somente será revelada ao final do evento, juntamente com o resultado completo da seleção.

Nesse dia, as 16 amostras serão degustadas simultaneamente e comentadas por convidados do Brasil, Portugal, Chile, Itália, Geórgia e Uruguai, reunindo diferentes profissões, experiências e formas de perceber o vinho.

A Avaliação Nacional de Vinhos é aberta ao público e ainda há ingressos disponíveis, que custam R$ 650 para associados da ABE e R$ 750 para o público em geral e incluem a degustação, coquetel, taça de cristal personalizada, fichas de degustação, exemplar da Revista Brasileira de Viticultura e Enologia 2026 e certificado digital de participação.