Avenida de Canela tem projeto para arcos iluminados

Os arcos serão executados em estrutura metálica de aço, com pintura na cor cobre, apresentando elementos decorativos em formato de arabescos e a inclusão do desenho de uma araucária, recortados a laser. No conjunto, o objetivo é que a precisão dos detalhes ofereça uma imagem mais sofisticada. A arquiteta Karen explica que cada arco contará com sistema de iluminação em Pixel LED programável, permitindo a criação de diferentes cenários luminosos, alternância de cores, efeitos dinâmicos, movimentos sequenciais e sincronização entre os sete arcos.
A implantação dos arcos integra um planejamento mais amplo da prefeitura para qualificar a iluminação e a paisagem urbana do Centro de Canela. A avenida Osvaldo Aranha já recebeu novos postes ornamentais, com luminárias de tonalidade mais quente e sistema de fiação subterrânea, criando uma composição mais organizada e valorizando as características arquitetônicas e turísticas do trecho.
Para o secretário adjunto de Turismo, Jaison Remonti, a transformação da paisagem urbana também contribui para qualificar a experiência de quem visita Canela. “A iluminação e a ambientação dos espaços públicos fazem parte da experiência turística e ajudam a criar uma conexão maior do visitante com a cidade. Queremos que as pessoas vivenciem Canela, tenham espaços para contemplar, fotografar e compartilhar, levando consigo boas lembranças do destino”, destaca.