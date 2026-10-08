Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesTurismo

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:18

Avenida de Canela tem projeto para arcos iluminados

Arcos serão executados em estrutura metálica de aço, com pintura na cor cobre

Arcos serão executados em estrutura metálica de aço, com pintura na cor cobre

PREFEITURA DE CANELA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
Está em fase final a licitação para implantar, na avenida Osvaldo Aranha, sete arcos ornamentais iluminados em Canela. A nova decoração urbana será permanente, com o objetivo de valorizar e embelezar a arquitetura de um dos principais acessos da cidade.
Está em fase final a licitação para implantar, na avenida Osvaldo Aranha, sete arcos ornamentais iluminados em Canela. A nova decoração urbana será permanente, com o objetivo de valorizar e embelezar a arquitetura de um dos principais acessos da cidade.
O projeto dos sete arcos ornamentais permanentes foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela, sob responsabilidade técnica da arquiteta Karen Seabra, a partir de uma provocação do prefeito Gilberto Cezar para pensar em propostas que busquem renovar o Centro da cidade, com o uso de tecnologia, elementos luminosos e possibilidade de personalização e ambientação conforme os eventos ao longo do ano.

Os arcos serão executados em estrutura metálica de aço, com pintura na cor cobre, apresentando elementos decorativos em formato de arabescos e a inclusão do desenho de uma araucária, recortados a laser. No conjunto, o objetivo é que a precisão dos detalhes ofereça uma imagem mais sofisticada.  A arquiteta Karen explica que cada arco contará com sistema de iluminação em Pixel LED programável, permitindo a criação de diferentes cenários luminosos, alternância de cores, efeitos dinâmicos, movimentos sequenciais e sincronização entre os sete arcos.
•  LEIA TAMBÉM: Alvorada prevê R$ 59 milhões em PPP para modernizar iluminação pública

A implantação dos arcos integra um planejamento mais amplo da prefeitura para qualificar a iluminação e a paisagem urbana do Centro de Canela. A avenida Osvaldo Aranha já recebeu novos postes ornamentais, com luminárias de tonalidade mais quente e sistema de fiação subterrânea, criando uma composição mais organizada e valorizando as características arquitetônicas e turísticas do trecho.

Para o secretário adjunto de Turismo, Jaison Remonti, a transformação da paisagem urbana também contribui para qualificar a experiência de quem visita Canela. “A iluminação e a ambientação dos espaços públicos fazem parte da experiência turística e ajudam a criar uma conexão maior do visitante com a cidade. Queremos que as pessoas vivenciem Canela, tenham espaços para contemplar, fotografar e compartilhar, levando consigo boas lembranças do destino”, destaca.

Notícias relacionadas