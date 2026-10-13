Aeroporto de Vila Oliva deve ter obras iniciadas após as eleições

A construção do aeroporto regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, Caxias do Sul, deve começar logo depois do segundo turno das eleições presidenciais, segundo o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elói Frizzo. A previsão foi apresentada na quinta-feira (8), em entrevista ao Cidades, na véspera de a Infraero assumir o Aeroporto Hugo Cantergiani.
De acordo com Frizzo, a ordem de início ainda não foi dada porque a legislação eleitoral não permite o ato no meio do processo. Com a definição, nesta semana, do contrato da empresa que vai fiscalizar a execução das obras, o secretário diz que "agora é só aguardar a ordem de início", que deve ser emitida passado o dia 25 de outubro da segunda etapa do pleito eleitoral.
Em julho, o prefeito Adiló Didomenico assinou contrato com o Consórcio Serra Gaúcha - Vila Oliva
, vencedor da concorrência pública, para a primeira etapa do empreendimento, chamada Lado Ar. O investimento é de R$ 200 milhões
, oriundos do PAC do governo federal, dos quais R$ 50 milhões já estão no caixa da prefeitura. O representante do consórcio, Adriano de Souza Pereira, informou na ocasião que a empresa tem interesse em iniciar as obras o mais breve possível.
O projeto, desenvolvido conforme padrões técnicos da aviação civil, prevê uma pista de 1.930 metros de comprimento por 45 metros de largura, dimensionada para receber grandes aviões. Também estão previstos pátio de aeronaves com mais de 31 mil metros quadrados e estacionamento com capacidade aproximada para 500 veículos. Na assinatura do contrato, o prefeito destacou que estudos apontaram ausência de neblina diurna na área escolhida.
Frizzo estima que o novo aeroporto entre em operação daqui a três ou quatro anos - o cronograma de obras prevê a conclusão de 30 meses -, com foco turístico e para o transporte de cargas. Ele afirma que as limitações do Hugo Cantergiani, como o tamanho da pista, só serão resolvidas com o novo terminal. Mesmo assim, segundo o secretário, a intenção do município é manter o Hugo Cantergiani em funcionamento, com destaque para a aviação executiva regional.