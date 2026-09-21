Obras do aeroporto de Vila Oliva na Serra podem iniciar em novembro

A prefeitura de Caxias do Sul encaminhou, nesta segunda-feira (21) o contrato do Consórcio Serra Gaúcha - Vila Oliva, vencedor da licitação, à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos e aguarda a aprovação e definição da ordem de serviço de obras d a primeira etapa das obras do Aeroporto da Serra Gaúcha. O contrato foi publicado no Diário Oficial do município nesta segunda, confirmando que o consórcio cumpriu todas as exigências previstas no edital, estando apto a começar as obras da primeira etapa do aeroporto, em um investimento na ordem de R$ 143 milhões. A previsão é de que as obras iniciem em novembro.

No início deste mês, o vice-prefeito Edson Néspolo e o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann receberam, na prefeitura, o diretor de Engenharia e Obras da Terracom, engenheiro Marcio Brites, empresa do Consórcio Serra Gaúcha - Vila Oliva. Na ocasião, o engenheiro entregou documentações e apresentou o cronograma de obras com conclusão de 30 meses.