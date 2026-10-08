Maratona Internacional de Pelotas ocorre no domingo

Mais de 3,8 mil pessoas irão participar da 4ª Maratona Sesc de Pelotas no domingo (11). São 280 atletas para o percurso completo de 42km, 1.036 para a meia maratona, e 1.999 para outras modalidades que serão desenvolvidas pelo Circuito Sesc de Corridas - rústicas de 3km, 5km e 10km. Também pelo Circuito, a caminhada participativa acumula 332 inscritos, e as corridas infantis, 154. As largadas estão marcadas para iniciar a partir das 6h30, no Mercado Público Municipal.
“Estamos no mapa das grandes corridas do País, prestes a receber atletas de diversas cidades gaúchas, diferentes estados do Brasil e também do exterior. Esperamos todos para mais uma bela competição saudável, que celebra Pelotas e o esporte”, comemora o coordenador de Esporte e Lazer do Sesc/RS, Cassiano Somensi.
A entrega dos kits de prova iniciou nesta quinta-feira (8), das 13 às 19h nas Lojas Hercílio Esquina (rua Marechal Floriano, 153) para maratona e meia maratona, Hercílio Homem (rua Sete de Setembro, 301) para a caminhada, e Hercílio Calçadão ( rua Andrade Neves, 1.724) para as modalidades do Circuito Sesc de Corridas. Nos mesmos locais, será possível retirar o kit na sexta-feira e no sábado, das 8h30 às 19h. No domingo (11), a partir das 5h, será possível fazer a retirada diretamente no Mercado Público.
Além de troféus e medalhas, na premiação da maratona e da meia maratona estão hospedagens nos hotéis do Sesc/RS. A maratona completa ainda conta com prêmios em dinheiro aos cinco melhores colocados no geral, nos gêneros masculino e feminino, de R$ 2mil, R$ 3mil, R$ 4mil, R$ 5mil e R$ 6mil, do quinto ao primeiro lugar.