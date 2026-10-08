Oktoberfest de Igrejinha inicia 37ª edição nesta sexta-feira

A 37ª Oktoberfest de Igrejinha começa nesta sexta-feira (9), abrindo oficialmente os portões para uma programação de música, celebração e tradições que traduzem a essência da maior festa comunitária do país. De 9 a 18 de outubro, o Parque de Eventos Almiro Grings recebe mais de 80 atrações, 150 apresentações e nove palcos, além de novidades na estrutura e experiências que fomentam as tradições germânicas.
Por trás dessa programação, está uma estrutura que envolve milhares de pessoas e chega à reta final de preparação. Mais de 3,5 mil voluntários participam da organização da Oktoberfest , atuando em diferentes frentes antes, durante e depois dos dias de programação. Com expectativa de reunir mais de 200 mil visitantes, o parque recebe os últimos retoques antes da abertura. Estruturas, decoração e espaços de convivência já estão praticamente finalizados, enquanto os trabalhos se concentram nos ajustes finais.
Neste ano, a Oktoberfest chega com novas estruturas e melhorias para a experiência do público. Entre os espaços espalhados pelos mais de 15 mil metros quadrados, está o Bierhalle (Pavilhão da Cerveja), instalado no ginásio do parque, local que faz parte da história da Oktoberfest desde sua primeira edição, em 1988. O ambiente terá mesas para confraternização, chopes pilsen e especiais servidos em copos de vidro, gastronomia inspirada na culinária germânica, climatização e decoração inspirada na Baviera.
O desfile deste ano também apresenta um novo formato, com a proposta de ampliar a participação da comunidade. Mesmo com o encerramento das inscrições para grupos organizados, moradores e visitantes ainda podem se integrar ao final das alas inscritas e acompanhar o percurso até o parque. A atividade acontece no dia 10 de outubro, às 10h30, passando pelas principais ruas de Igrejinha.
A proximidade da festa também reduz a disponibilidade de ingressos. O Camarote já está esgotado na modalidade Passaporte Promocional Solidário, enquanto Camarote e Área VIP Open Bar apresentam disponibilidade limitada em diferentes dias. Segundo a Amifest, as vendas gerais estão acima das médias registradas nos últimos anos e diferentes datas e setores já tiveram virada de lote.