Oktoberfest de Igrejinha amplia número de palcos para a 37ª edição

Um dos eventos mais esperados para a comunidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana, a Oktoberfest terá a 37ª edição em 2026. De 9 a 18 de outubro, o Parque de Eventos Almiro Grings projeta superar o número de visitantes da edição de 2025, quando 200 mil pessoas circularam pelo local. Uma das novidades para esse ano é o número de palcos, com nove espalhados, e mais de 150 atrações previstas para o período.

O foco na diversidade de apresentações é um dos cuidados que a organização do evento tem para atrair um público ainda maior. Aline Hess e Tiago Rech, casal presidente da 37ª Oktoberfest de Igrejinha e Kenny Thomas e Marqueli Heidrich, casal vice-presidente da festa (e que assumem a gestão em 2027), em visita ao Jornal Cidades, reiteraram que o evento quer oferecer aos visitantes mais experiências ao longo do dia. O objetivo é claro: permanecer com o parque movimentado desde a abertura até o fechamento, com a circulação de diferentes perfis. "Vemos mais famílias durante o dia, a chegada de alguns jovens para o período do entardecer e outro público para os shows da noite. Ter mais palcos também possibilita que as pessoas circulem e aproveitem melhor o parque e seus atrativos", explicou Aline.

Na área dos principais shows, uma área vip com open bar promete oferecer mais conforto, com lugares para sentar. Outra área destacada pela organização é o Bierhalle, chamado de Pavilhão da Cerveja, onde haverá climatização e venda de chopes artesanais. Um pub com cervejarias locais também pretende atrair quem deseja apreciar a bebida de uma forma diferente.

O chope, claro, é destaque da festa. Ano passado, foram comercializados 230 mil litros da bebida, o que dá uma média superior a um litro por pessoa. Nos momentos onde há dose dupla, a Oktoberfest chega a comercializar 8 mil litros em uma hora. "Nossa sorte é ter o chope encanado, pois, se precisássemos trocar os barris, eles durariam segundos", conta Tiago Rech.

O lado comunitário da festa também foi saudado pela organização. Segundo o casal presidente, são 3,5 mil voluntários que participam diretamente da Oktoberfest de Igrejinha. "Há, inclusive, fila de espera para participar", contam. O engajamento está ligado, sobretudo, ao fato da festa ter eventos ao longo do ano, e a comemoração de outubro ser a 'cereja do bolo' de todo este trabalho.

Além disso, a festa também reverte valores para entidades e projetos de Igrejinha e de outras cidades do Vale do Paranhana. Ano passado, mais de R$ 3 milhões foram distribuídos. No total, cerca de R$ 37 milhões já foram repassados desde as primeiras edições da Oktoberfest.