Gramado realiza segunda edição da Oktoberfest a partir de 18 de setembro

Marcado pelo feriado farroupilha, comemorações gaúchas ainda aquecem a agenda de eventos em todo o Estado durante o mês de setembro. Entretanto, festas tradicionais como a Oktoberfest de Gramado e a Kerb im Tannenwald, em Nova Petrópolis, são destaques na Serra Gaúcha. O Rio Grande do Sul também recebe festivais durante esta semana, sejam artísticos como o Festival de Artes Cênicas em São Jeronônimo ou voltados a gastronomia, como o Festival Alto Montes, em Flores da Cunha. Confira abaixo a agenda cultural dos dias 14 a 20 de setembro.

Dom Pedrito | Semana Farroupilha

Mateada Farroupilha, declamações e feira de artesanato acontecem na Praça General Osório Apatur/Divulgação/Cidades

A partir desta segunda, 13, o município de Dom Pedrito inicia as celebrações do feriado farroupilha. As comemorações seguem até dia 20 de setembro, com programação em dois espaços diferentes, no Parque Juventino Corrêa de Moura acontecem a recepção dos cavaleiros, a chegada da Chama Crioula e a Troca de Faixa do Prendado. Já na Praça General Osório será realizada a Mateada Farroupilha com apresentações artísticas, invernadas, declamações e feira de artesanato. No dia 20, o evento se encerra com desfile na Avenida Borges de Medeiros a fim de comemorar o Dia do Gaúcho.

Igrejinha | Mateartchê

Evento acontece do dia 16 a 20 de setembro, na Praça do XV Prefeitura de Igrejinha/Divulgação/Cidades

A 12ª edição do Mateartchê, em Igrejinha, acontece nesta semana, dos dias 16 a 20 de setembro. O evento faz parte das celebrações farroupilhas e reúne oito apresentações culturais em sua programação, com grupos musicais e cantores de música gaúcha. A abertura dos acampamentos deve acontecer na quarta, dia 16, às 19h, já o início oficial da programação será no dia seguinte, 17, também às 19h. Realizado na Praça do XV, o Mateartchê conta com concursos, como o de melhor chimarrão e carreteiro, além de Mateada, Olimpíada Crioula, apresentações tradicionalistas, torneio de truco e oficinas culturais.

Nova Petrópolis | Kerb im Tannenwald

Evento em Pinhal Alto conta com apresentações musicais e de grupos locais, além de almoços, bailes e bierwagen Kerb im Tannenwald Instagram/Reprodução/Cidades

No interior de Nova Petrópolis, Pinhal Alto realiza anualmente a Kerb im Tannenwald, festa tradicional alemã. Neste ano, a 21° edição do evento acontece nos dias 17, 19 e 20 de setembro, com programação cultural no sábado e domingo. No dia 19, a festa conta com jogos germânicos, almoço festivo e baile, com atrações musicais. Já no dia 20 de setembro, as comemorações passam a acontecer nas ruas de Pinhal Alto, com entrada gratuita para o bierwagen, o qual terá barracas de chopp e apresentações de bandas.

Gramado | Oktoberfest

Segunda edição da Oktoberfest em Gramado acontece de 18 de setembro a 2 de outubro Oktoberfest Gramado Instragram/Reprodução/Cidades

Neste final de semana, Gramado recebe a segunda edição da Oktoberfest, com atrações culturais como Armandinho, Papas da Língua e Mariana Fagundes. O evento acontece do dia 18 de setembro a 2 de outubro, com destaque para o resgate do Baile do Chopp na Sociedade Ipiranga, que celebra os 80 anos do clube, já o restante da programação acontece na Rua Coberta e shows no Expogramado. Os ingressos para a programação na rua coberta partem de R$15,00, entretanto em horários específicos há entrada gratuita, que podem ser conferidos nas redes sociais oficiais do evento.

Flores da Cunha | Festival Alto Montes

Festival conta com 100 rótulos de vinhos disponíveis, além de cardápio assinado pelo Clô Restaurante Festival do Moscatel/Reprodução/Cidades

No dia 19 de setembro, das 17h às 22h, acontece em Flores da Cunha o Festival Alto Montes, o qual reúne degustação de vinho, gastronomia e apresentações musicais. Ao todo estarão disponíveis 100 rótulos de vinhos com selo de Indicação de Procedência (IP) Altos Montes, com bancadas para cada vinícola produtora, uma possibilidade para conhecer os produtores e descobrir sobre os vinhos produzidos. O evento acontece no Centro de Eventos Luiz Argenta e possui menu assinado pelo Clô Restaurante. Os ingressos possuem valor único de R$430,00 e devem ser adquiridos antecipadamente pelo site do evento.

São Jerônimo | Festival de Artes Cênicas

Festival é atapa da Gincana Cultural do município e reúne apresentações das quatro equipes participantes Everton Bento/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Em São Jerônimo, a tradicional Gincana Cultural da cidade realiza seu evento principal, o Festival de Artes Cênicas. O festival acontece no Ginásio Municipal de Esportes Plácido Cunda dos Santos no dia 19 de setembro, às 19h, e reúne apresentações das quatro equipes participantes, Águia de Fogo, Força SK, Medonhos e Poupança. Com expectativa de público de 3,5 mil pessoas, o evento é considerado o maior espetáculo cultural da Região Carbonífera e um dos maiores do gênero no Rio Grande do Sul. Os ingressos partem do valor de R$20,00 junto a um quilo de alimento.