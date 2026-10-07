Pão com linguiça de Gramado se torna patrimônio cultural

A ideia nasceu no programa de valorização do turismo rural de Gramado, e a iniciativa para tornar real foi desenvolvida pelas secretarias de Turismo, Cultura e Agricultura e da Emater, a fim de valorizar o saber-fazer tradicional associado ao pão com linguiça e a história das famílias que mantêm essa prática ao longo das gerações. A tradição é marcada por uma forma específica de preparo : a linguiça colonial é colocada diretamente na massa crua do pão colonial, que posteriormente é assado, tradicionalmente, em forno a lenha.
A tradição está relacionada à formação histórica e cultural do município e à influência dos imigrantes europeus, especialmente alemães, italianos e portugueses. Técnicas de produção de embutidos e de preparo do pão colonial foram incorporadas ao cotidiano das famílias da área rural e transmitidas entre gerações, chegando aos dias atuais como parte da identidade gastronômica de Gramado.
Ao longo do tempo, o pão com linguiça também passou a ocupar espaço na experiência turística do município. Além do valor cultural, a produção representa uma atividade econômica para agricultores, pequenos produtores e agroindústrias do município, conectando patrimônio, gastronomia, turismo e geração de renda.
Com a aprovação da lei, o município deverá desenvolver ações de proteção, valorização e transmissão desse saber-fazer entre gerações. A proposta também prevê a criação do selo promocional “Pão com Linguiça de Gramado – Patrimônio Cultural”, que poderá identificar e promover os produtos e iniciativas relacionados à tradição.
Para a secretaria de Turismo, o reconhecimento representa também uma oportunidade de valorizar uma gastronomia que nasceu da vida cotidiana das comunidades rurais e hoje integra a experiência de quem visita Gramado. Ao proteger o modo de fazer, o município contribui para que essa história continue sendo contada — e, principalmente, praticada — pelas próximas gerações.