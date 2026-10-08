Pianista Lúcia Antônia de Mello alia tango e bolero à história de Bagé

O som encorpado e emocionante do piano é o elemento que permeou mais de sete décadas da vida da musicista Lúcia Antônia Bezerra de Mello, que começou a tocar o instrumento na casa de sua família, em Bagé, desde os quatro anos de idade. Esse envolvimento com o piano a tornou aluna, pianista profissional, professora, compositora e arranjadora musical e, enfim, um patrimônio inestimável da cultura bajeense.

É nesta condição, portanto, que Lúcia fará uma participação especial no concerto de 15 anos do grupo Os Pianistas de Bagé, do qual foi coordenadora. A apresentação acontece na próxima quinta-feira (15), às 21h, no próprio Imba, dentro da programação da 28ª Feira do Livro de Bagé. A pianista vai tocar um arranjo próprio da música Non, je ne regrette rien, imortalizada pela cantora francesa Édith Piaf.

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Natural de Bagé, Lúcia se mudou para Porto Alegre há alguns anos, por questões de saúde. Foi em seu apartamento na Capital que ela recebeu a reportagem do Cidades. Afastada da música erudita há alguns anos, encontrou no bolero e no tango, ritmos cheios de romantismo, a forma de seguir expressando sua arte no piano, instrumento que toca desde os quatro anos, e de relembrar sua carreira profissional, que supera os 60 anos e a tornou uma das figuras mais queridas do cenário cultural de Bagé. Durante a conversa, a pianista de 78 anos apresentou composições próprias e sucessos dos dois gêneros, e ainda protagonizou um dueto com o marido, o diretor de teatro Tadeu de Mello, que cantou El día que me quieras, de Carlos Gardel.

Em casa, são comuns os duetos com o marido, o diretor de teatro Tadeu de Mello Lívia Araújo/Especial/Cidades

A música chegou cedo e pelo ouvido. A mãe de Lúcia também era pianista: estudou no Imba, formou-se e dava muitas aulas particulares. Em meio aos alunos da mãe, a menina decidia que também tocaria aquelas peças. "Aprendi a tocar dentro do ouvido", relembra. Envergonhada, chegava a se recusar a tocar quando a mãe a preparava para uma apresentação.

Passou a se apresentar fora do ambiente escolar, a princípio sem cobrar. Por volta dos 11 ou 12 anos, começou a receber algum pagamento. Mas, por volta dos 18 anos, decidiu mudar a regra. "Não vou tocar mais de graça para ninguém", recorda. Ela costuma contar o episódio em que tocava, a pedido da direção do Imba na época, para esposas de generais, que "ficavam só tomando chá". Na única vez em que cobrou, pediu um par de botinhas de pelego e as recebeu. A partir daí, recorda, aos risos, que nunca mais foi convidada.

Mais tarde, foi contratada para tocar no Imba. Em sua rotina, também acompanhava a professora de piano em apresentações de ópera. Fora da sala de aula, formou um coral com cerca de 100 meninos e meninas e foi ali, dividindo o grupo em duas vozes, que começou a fazer arranjos. A produção cresceu: das peças a quatro mãos, em que duas pessoas tocam um só piano, chegou a arranjos para cinco pianos.

Entre seus compositores favoritos, Lúcia destaca Ludwig Van Beethoven e outros do período romântico. "Sou apaixonada até hoje por Beethoven", diz, ao afirmar que, ao ouvi-lo, sente vontade de voltar a estudar. A música popular, afirma, a acompanhou a vida inteira, embora na escola onde estudou não fosse permitido tocá-la. Ela a tocava em casa, ouvindo rádio.

A guinada para o bolero e o tango veio por necessidade. "Foi uma opção que eu tive que fazer", explica, ao dizer que já não tem condições de estudar música erudita. Do bolero, aprecia o romantismo das letras. Na juventude, tocou muito tango, e o público dançava. Já como professora, defende começar pelos dois lados: o erudito e o popular, para manter o interesse dos mais jovens. "Um dos meus alunos, que hoje é arquiteto, ia para aula mais para tirar de ouvido músicas de desenhos animados do que para estudar", diverte-se.

A volta ao palco do Imba, porém, será mais enxuta do que o planejado. Lúcia pretendia tocar mais músicas, mas um problema de saúde recente reduziu a participação a uma peça: a de Piaf, em arranjo próprio. "Ficou famoso esse arranjo", afirma. Sobre o piano, resume: "Representa a minha vida inteira".



