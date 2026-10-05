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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:46

Prognóstico alerta para chuva acima da média no Vale do Taquari

Segundo informe da Univates, média histórica de precipitação pode ser superada

Segundo informe da Univates, média histórica de precipitação pode ser superada

Prefeitura de Lajeado/Divulgação/JC
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O Vale do Taquari deve registrar, em outubro, precipitação acima da média histórica e alternância entre períodos de maior instabilidade e intervalos de tempo firme. A previsão é do Núcleo de Informações Hidrometeorológicas (NIH) da Universidade do Vale do Taquari (Univates), que aponta também elevada variabilidade nas temperaturas ao longo do mês. O cenário ocorre sob influência de um El Niño estabelecido e em intensificação no Oceano Pacífico Equatorial.
O Vale do Taquari deve registrar, em outubro, precipitação acima da média histórica e alternância entre períodos de maior instabilidade e intervalos de tempo firme. A previsão é do Núcleo de Informações Hidrometeorológicas (NIH) da Universidade do Vale do Taquari (Univates), que aponta também elevada variabilidade nas temperaturas ao longo do mês. O cenário ocorre sob influência de um El Niño estabelecido e em intensificação no Oceano Pacífico Equatorial.
A média histórica de precipitação para outubro no Vale do Taquari é de 204 milímetros. As projeções analisadas pelo NIH indicam predominância de condições favoráveis a volumes superiores a esse padrão, embora a distribuição da chuva não deva ser uniforme. As precipitações mais expressivas tendem a estar associadas à passagem de frentes frias, áreas de baixa pressão e outros sistemas de instabilidade, intercalados por períodos de estabilidade atmosférica.
As previsões semanais do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) apresentam sinal favorável à ocorrência de chuva acima da climatologia em diferentes períodos de outubro. O cenário também é compatível com a previsão climática elaborada pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Instituto Nacional de Meteorologia e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos para o trimestre outubro-novembro-dezembro, que indica maior probabilidade de precipitação acima da faixa normal na Região Sul.
O comportamento das chuvas merece atenção em razão das condições antecedentes da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Setembro foi marcado por volumes elevados de precipitação e sucessivas elevações dos níveis dos rios, com registros de inundações em diferentes pontos monitorados. Segundo o NIH, novos episódios de chuva volumosa nas porções média e alta da bacia poderão contribuir para novas elevações do rio Taquari nos municípios localizados a jusante.
Para as temperaturas, as projeções apontam possibilidade de períodos com temperaturas próximas ou abaixo da média, mas também de episódios de aquecimento, especialmente antes da passagem de sistemas frontais.

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