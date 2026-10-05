Prognóstico alerta para chuva acima da média no Vale do Taquari

O Vale do Taquari deve registrar, em outubro, precipitação acima da média histórica e alternância entre períodos de maior instabilidade e intervalos de tempo firme. A previsão é do Núcleo de Informações Hidrometeorológicas (NIH) da Universidade do Vale do Taquari (Univates), que aponta também elevada variabilidade nas temperaturas ao longo do mês. O cenário ocorre sob influência de um El Niño estabelecido e em intensificação no Oceano Pacífico Equatorial.
A média histórica de precipitação para outubro no Vale do Taquari é de 204 milímetros. As projeções analisadas pelo NIH indicam predominância de condições favoráveis a volumes superiores a esse padrão, embora a distribuição da chuva não deva ser uniforme. As precipitações mais expressivas tendem a estar associadas à passagem de frentes frias, áreas de baixa pressão e outros sistemas de instabilidade, intercalados por períodos de estabilidade atmosférica.
As previsões semanais do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) apresentam sinal favorável à ocorrência de chuva acima da climatologia em diferentes períodos de outubro. O cenário também é compatível com a previsão climática elaborada pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Instituto Nacional de Meteorologia e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos para o trimestre outubro-novembro-dezembro, que indica maior probabilidade de precipitação acima da faixa normal na Região Sul.
O comportamento das chuvas merece atenção em razão das condições antecedentes da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Setembro foi marcado por volumes elevados de precipitação e sucessivas elevações dos níveis dos rios, com registros de inundações em diferentes pontos monitorados. Segundo o NIH, novos episódios de chuva volumosa nas porções média e alta da bacia poderão contribuir para novas elevações do rio Taquari nos municípios localizados a jusante.
Para as temperaturas, as projeções apontam possibilidade de períodos com temperaturas próximas ou abaixo da média, mas também de episódios de aquecimento, especialmente antes da passagem de sistemas frontais.