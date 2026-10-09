Três Coroas celebra união de culturas em festival no templo budista

Uma programação cheia de cultura, gastronomia e produtos regionais estão na pauta do interior do Estado entre os dias 13 e 18 de outubro, contemplando o Noroeste, Serra, Sul, e a região dos vales, com eventos como a da Festa da Lavanda, em Morro Reuter. Três Coroas traz o anual Festival no Templo, para celebrar a união das culturas brasileira e tibetana, e Santa Rosa trará um vislumbre da cultura do Norte brasileiro, com a música das Suraras do Tapajós. Confira na nossa agenda da semana.

Três Coroas | Festival Multicultural no Templo: a cidade do Vale do Paranhana abriga o templo Chagdud Gonpa Khadro Ling sábado (17) e domingo (18), o local recebe uma ampla programação cultural, realizada em parceria com a prefeitura, para celebrar a integração das tradições presentes no vale. A programação, das 10h às 17h30min, é totalmente gratuita e traz apresentações folclóricas gaúcha e alemã, dança e música tibetana e brasileira, além de gastronomia asiática, oficinas de meditação e conversas com os professores budistas. A programação completa pode ser conferida pelo instagram @festivalnotemplo.



Santa Rosa | Suraras do Tapajós: a cidade do Vale do Paranhana abriga o templo, estabelecido há 31 anos no município e dedicado à vertente do budismo tibetano. No, o local recebe uma ampla programação cultural, realizada em parceria com a prefeitura, para celebrar a integração das tradições presentes no vale. A programação, das 10h às 17h30min, ée traz apresentações folclóricas gaúcha e alemã,e brasileira, além de gastronomia asiática,e conversas com os professores budistas. A programação completa pode ser conferida pelo instagram @festivalnotemplo.

Suraras dos Tapajós são o primeiro grupo de carimbó formado por mulheres indígenas do Brasil Suraras do Tapajós/Divulgação/Cidades

O Teatro do Sesc Santa Rosa (Rua Concórdia, 114) recebe, no dia 16 de outubro, às 20h, o primeiro grupo de carimbó formado por mulheres indígenas do Brasil. As paraenses desenvolvem um trabalho que combina canções autorais e repertórios da música paraense. Em suas apresentações, as Suraras valorizam a natureza, a força feminina e a ancestralidade dos povos do Baixo Tapajós, com música, dança e elementos visuais tradicionais. Os ingressos, a partir de R$, podem ser adquiridos no site do Sesc-RS ou diretamente na unidade.

Morro Reuter | 7ª Festa Nacional da Lavanda:

Festa Nacional da Lavanda promove a produção da flor em Morro Reuter Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini/Divulgação/JC

Entre os dias 15 a 18 de outubro, o Ginásio Municipal, no centro da cidade, tem entrada gratuita, e recebe shows diversos, além de disponibilizar ao público uma feira de produtos coloniais e a base de lavanda, além de artesanato e exposições de animais. A programação completa e mais informações podem ser conferidas no instagram da @festanacionaldalavanda.

Ivoti | 19ª Feira das Flores:

O evento reúne flores, plantas e produtos locais em um dos principais atrativos turísticos do Vale Germânico e da Rota Romântica prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades

O evento acontece de 16 a 25 de outubro no Núcleo de Casas Enxaimel, das 9h às 19h, com entrada e estacionamento gratuitos. O evento reúne flores, plantas e produtos locais em um dos principais atrativos turísticos do Vale Germânico e da Rota Romântica. A programação também é uma oportunidade para conhecer diversos itens da gastronomia de Ivoti, que tem influências da colonização alemã e da comunidade japonesa da cidade.

Santa Cruz do Sul | 41ª Oktoberfest:

Entre os destaques estão mais de 360 bandas e apresentações, 50 pontos de gastronomia e uma programação cultural que valoriza as tradições germânicas da região Alencar da Rosa/Divulgação/Cidades

Entre os dias 15 a 18 e de 21 a 25 de outubro, o Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz, tem uma programação que reúne música, dança, gastronomia, chope, desfiles, jogos germânicos e apresentações culturais, com atrações distribuídas pelo local. Entre os destaques estão mais de 360 bandas e apresentações, 50 pontos de gastronomia e uma programação cultural que valoriza as tradições germânicas da região. Os ingressos diários variam de R$ 7,50 a R$ 35, e o combo família sai por R$ 60, adquiridos no site do evento.

Garibaldi | Festival do Moscatel e Espumante 2026:

Durante o festival, o público poderá aproveitar uma variedade de opções gastronômicas, conhecer e degustar produtos de vinícolas locais Samuel Arioli/Divulgação/Cidades

A Praça da Ermida, em Garibaldi, celebra a bebida símbolo da cidade no dia 17 de outubro, a partir das 17h. O evento reúne gastronomia, vinhos, espumantes e sabores que valorizam a identidade de Garibaldi. Durante o festival, o público poderá aproveitar uma variedade de opções gastronômicas, conhecer e degustar produtos de vinícolas locais e acompanhar atrações musicais. A programação artística ficará por conta da Banda Contragolpe e de Tati Freitas. A proposta é manter a celebração da bebida em diferentes momentos do calendário, valorizando a produção local e proporcionando novas experiências para moradores e visitantes.

Rio Grande | Semana da Alimentação:

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O Sesc Rio Grande recebe, entre os dias 14 de 16 de outubro, três atividades voltadas à segurança dos alimentos, ao aproveitamento integral e à sustentabilidade. A proposta é de compartilhar conhecimentos e incentivar práticas mais conscientes relacionadas à alimentação. Nos dia 14 e 15, às 14h, a nutricionista Ariane Moura fala sobre como aproveitar integralmente os alimentos; no dia 16, às 14h, o engenheiro agrônomo Rogério Silveira ministra uma oficina de horta e compostagem dinâmica. Todas as atividades são gratuitas.

Nova Petrópolis | 26º Festival Municipal de Música Estudantil:

Durante o festival, o público poderá prestigiar 196 apresentações, que reúnem mais de 315 artistas, entre crianças, adolescentes e adultos Marcelo Farinha/Divulgação/Cidades

O evento será realizado entre os dias 13 e 15, e 20 e 22 de outubro, no Auditório do Centro de Eventos do Município. As apresentações ocorrem todos os dias às 19h, com exceção dos dias 20 e 22, que terão início às 19h30min. Durante o festival, o público poderá prestigiar 196 apresentações, que reúnem mais de 315 artistas, entre crianças, adolescentes e adultos. O evento é aberto ao público e o ingresso é um quilo de alimento não perecível, que serão doados para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Nova Petrópolis.