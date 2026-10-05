Escolas em construção devem abrir 500 novas vagas em Alvorada

A cidade de Alvorada terá a primeira escola municipal de tempo integral de sua história e uma nova escola de Educação Infantil. As unidades estão em construção no Umbu II e no Jardim Algarve, respectivamente, e vão atender crianças e estudantes desde o Berçário até o 9º ano do Ensino Fundamental.
No Umbu II, a Escola Municipal de Tempo Integral Maria de Lourdes está com 25% da obra executada. A unidade terá nove salas de aula e capacidade para cerca de 300 estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A previsão de conclusão é até o final de 2027.
No Jardim Algarve, a construção da nova Escola Municipal de Educação Infantil chegou a 27% de execução. A unidade terá cinco salas de aula e atenderá crianças do Berçário, Maternal I, Maternal II, Pré I e Pré II. A previsão é de que a obra seja concluída entre março e junho de 2027, conforme as condições climáticas e o andamento dos trabalhos.
• LEIA TAMBÉM: Relatório investiga fatores que levam professores a trabalhar em mais de uma escola
O secretário municipal de Educação, Italo Mainieri, ressaltou que as novas unidades vão ampliar o atendimento em diferentes etapas da rede municipal. “Estamos ampliando a capacidade da rede desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, com estruturas planejadas para atender às necessidades de cada etapa. São novas vagas e melhores condições para os nossos alunos e profissionais da educação”, destacou.
“Melhorar a educação passa pela qualidade do ensino, mas também por oferecer uma estrutura cada vez melhor para os nossos alunos. Estamos olhando para as duas coisas: buscando avançar nos resultados dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, investindo na ampliação e na melhoria das nossas escolas”, destacou o prefeito Douglas Martello.