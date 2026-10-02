Obras no calçadão de Rio Grande iniciam nesta segunda-feira

Nesta fase inicial, os trabalhos estarão concentrados na implantação e melhoria de redes de drenagem e esgoto, entre outros serviços previstos no projeto. A execução será realizada de forma planejada e por etapas, permitindo o avanço da obra ao mesmo tempo em que são adotadas medidas para reduzir os impactos sobre o comércio, os moradores, trabalhadores e demais usuários da região central.
Antes do início dos trabalhos, a prefeitura e entidades lojistas rio-grandinas também intensificam a comunicação com os diferentes públicos diretamente envolvidos. Conforme Thaís Saggiomo, chefe do Escritório de Monitoramento, equipes municipais estão entregando informações aos lojistas e demais estabelecimentos comerciais que atuam legalmente no Calçadão, além de comunicarem moradores dos imóveis diretamente atingidos e do entorno da área de intervenção.
Thaís explica que a prefeitura está tratando de forma individualizada a situação dos ambulantes que trabalham no Calçadão. A diversidade de atividades existentes no espaço exige soluções específicas, considerando desde trabalhadores da alimentação e do artesanato até comerciantes em geral, além de ambulantes históricos que possuem alvará e licença para exercer suas atividades no local.
O período de Natal também está sendo considerado no planejamento da intervenção. De acordo com Thaís, o calendário da obra leva em conta o movimento tradicionalmente registrado no comércio da região no final do ano e busca estabelecer uma dinâmica que produza o menor impacto possível para lojistas, trabalhadores e usuários do Calçadão.