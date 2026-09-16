Osório prepara área industrial às margens da BR-101

O prefeito, Romildo Bolzan Júnior, destaca que a atividade pretende incentivar o desenvolvimento econômico e social do município de Osório, oferecendo um local com infraestrutura e organização para a instalação e também expansão de empreendimentos. “É o primeiro passo para que essa área receba todas as obras de infraestrutura, de logística, de viabilização urbana para que possa servir ao seu propósito original que é a de construir lotes para a destinação industrial do município de Osório”, afirma Bolzan Júnior.
A área localizada no quilômetro 86 da BR-101 já está com 20 hectares licenciados e passará pela qualificação do sistema de drenagem. “Adquirimos a área em 2011. Agora, estamos, pela primeira vez, fazendo uma intervenção concreta para que essa área, efetivamente, torne-se uma realidade como distrito industrial. Vamos fazer agora o sistema de drenagem, do esgotamento das águas, identificar uma área que possa ficar seca para depois fazer as intervenções seguintes, no sentido de organizar toda a estruturação desta área para o desenvolvimento industrial de Osório”, destaca o prefeito.
O secretário municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, Gilberto Souza estima que em até 30 dias as obras de drenagem da área estejam concluídas. “Nesta etapa, vamos fazer a limpeza dos dois valos existentes no local e vamos construir outros dois que vão fazer ligação com os demais. Dessa forma, vamos organizar o sistema de esgotamento do local, possibilitando novas intervenções para obras de infraestrutura na etapa seguinte da área industrial”, afirma o secretário de Obras.