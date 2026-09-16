Torres se aproxima dos 90% de cobertura em esgoto tratado

Nesta segunda metade de 2026, as frentes de trabalho estão concentradas na implantação de redes de esgoto nos bairros São Jorge, São João e Centenário. A conclusão das obras nessas localidades, prevista para o início do próximo ano, permitirá ampliar o atendimento e levar Torres a um novo estágio de infraestrutura sanitária. O avanço tem significado particular em uma cidade litorânea, turística e em expansão, localizada na divisa com Santa Catarina e marcada pela presença do Rio Mampituba.
“Torres convive com a construção de sua infraestrutura de esgotamento sanitário desde a década de 1960. Chegar tão perto da universalização é concluir uma transformação construída ao longo do tempo e que estamos acelerando”, afirma Luciano Brandão, gerente regional de Relações Institucionais da Corsan.
Além dos reflexos na saúde e na proteção dos recursos hídricos, a expansão do saneamento impulsiona o desenvolvimento urbano e econômico de Torres. A cidade integra um grupo de municípios que vem se aproximando da meta estabelecida para 2033. Esteio, Aceguá e Pedras Altas já superaram os 90% de cobertura. Cachoeirinha chegou a 87,5%, Santa Maria a 83,2% e Quaraí a 81,9%. No Litoral Norte, a Corsan também mantém obras de expansão em Capão da Canoa, onde a cobertura deverá se aproximar de 80% até o final de 2028.