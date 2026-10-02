Feira do Livro de Canela inicia 25ª edição a partir desta sexta-feira

A Feira do Livro de Canela, que homenageia o escritor Josué Guimarães em seu nome, chega à 25ª edição nesta sexta-feira (2), quando tem início a programação, neste ano centralizada na Estação Campos de Canella. Serão 11 dias de atrações variadas, com atividades dedicadas à literatura, mas também apresentações artísticas.
Entre os destaques estão o encontro com a escritora e jornalista Martha Medeiros, na quarta-feira (7); o show com o cantor nativista Mauro Moraes, no domingo (11), e o encerramento com um tributo ao cantor Tim Maia, apresentado pelo músico Tonho Crocco (12).
A secretaria de Turismo e Cultura e o Departamento Municipal de Cultura estão à frente da programação, cuja abertura oficial está marcada para esta sexta-feira (2), às 18h30, na Estação. Além da grade de atrações culturais e artísticas, o maior evento literário do município também terá o espaço dos livreiros, com a participação de seis livrarias e comércios de livros, onde os visitantes poderão conferir novidades e também adquirir obras da literatura brasileira e mundial. Os empreendimentos participantes foram escolhidos por meio de edital e, posteriormente, sorteio público.
Neste ano, a Feira do Livro de Canela prestará homenagem a duas figuras importantes para o segmento cultural: o escritor e ambientalista Cilon Estivalet e a atriz e dramaturga Lisi Berti. De acordo com o diretor de Cultura do Município, Leonardo de Abreu, a escolha de ambos se deu por suas contribuições e relevância para o eixo cultural.
cilon Estivalet foi escolhido como patrono do evento. Ele é reconhecido por sua dedicação à preservação da Mata Atlântica, pela ligação com as comunidades indígenas e pelo resgate histórico da região, com destaque para a sua biblioteca comunitária. Ele também é autor do livro “Florestas: fortalezas e ameaças”, de 1998, e se envolveu na produção do Livreto do Artesanato Kaingang, em 2021.
O maior evento literário canelense também prestará uma homenagem à atriz, diretora, dramaturga, preparadora de elenco e produtora cultural Lisi Berti, que já esteve à frente de diversos projetos do segmento cultural no município e tem sido um dos nomes mais importantes na retomada do teatro canelense.