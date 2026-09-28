Hospital de Caridade de Santiago restringe atendimentos após temporal

O governo do Estado acompanha a situação do Hospital de Caridade de Santiago, na região Central do Estado, após os danos provocados pelo forte temporal com queda de granizo registrado na noite de sábado (26). De acordo com informações da direção da instituição, cerca de 90% da estrutura física do hospital foi afetada. Em razão dos danos no telhado, todo o segundo piso precisou ser interditado. O bloco cirúrgico também foi fechado.
Neste momento, o atendimento está restrito a casos de urgência e emergência no pronto-socorro. As equipes trabalham na reorganização da assistência para garantir a segurança de pacientes e profissionais. Como medida para adequar a ocupação à capacidade operacional da instituição, 52 pacientes receberam alta hospitalar desde domingo (27). Atualmente, permanecem internados 38 pacientes, concentrados em uma única unidade de internação, uma vez que as demais áreas foram interditadas.
As gestantes atendidas pelo hospital estão sendo encaminhadas para a Casa de Saúde de Santa Maria, enquanto quatro pacientes já foram transferidos para o Hospital Regional de Santa Maria. Outros deslocamentos para unidades de saúde poderão ocorrer ao longo desta segunda-feira (28) e nos próximos dias, conforme a necessidade assistencial e a articulação entre os serviços da região.
Também foram remanejados 12 pacientes de convênios que estavam internados no hospital para leitos privados disponíveis em outros estabelecimentos de saúde da região. A medida integra a reorganização do atendimento e considera a disponibilidade da rede para garantir a continuidade da assistência.
A secretaria da Saúde (SES) mantém monitoramento permanente dos impactos causados pelos temporais sobre a rede assistencial, por meio do Setorial de Gestão de Emergências em Saúde Pública (Segesp). O trabalho tem como objetivo identificar situações que demandem apoio, coordenação ou a adoção de medidas por parte do governo do Estado, garantindo a continuidade da assistência à população.