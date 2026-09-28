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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 18:32

Câmara de Caxias do Sul vota pedido de impeachment de Adiló Didomenico

Pedido de impedimento do prefeito foi solicitado por vereadora

Pedido de impedimento do prefeito foi solicitado por vereadora

Sérgio Gonzalez/Especial/JC
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O Legislativo caxiense vota, na sessão ordinária desta terça-feira (29), o pedido de cassação do mandato do prefeito Adiló Didomenico. Protocolado pela vereadora Daiane Mello (PL), o documento alega que existem “graves irregularidades em atos administrativos e de gestão” referentes à Vila Sapo, na Zona Norte da cidade.
O Legislativo caxiense vota, na sessão ordinária desta terça-feira (29), o pedido de cassação do mandato do prefeito Adiló Didomenico. Protocolado pela vereadora Daiane Mello (PL), o documento alega que existem “graves irregularidades em atos administrativos e de gestão” referentes à Vila Sapo, na Zona Norte da cidade.
O pedido é fundamentado com base em documentação e notificações do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), sobre “afrontas diretas aos princípios constitucionais e da administração pública, omissão na salvaguarda do patrimônio público municipal e descumprimento de normas atinentes à execução orçamentária e à ordenação de despesas” na gestão da comunidade.
O documento acusa a administração municipal de omitir as ações necessárias para a remoção e reassentamento seguro das famílias da localidade durante as intensas chuvas que atingiram a cidade no dia 21 de setembro, em que diversas famílias ficaram ilhadas por conta dos alagamentos na região. Conforme a parlamentar, o município perpetuou a exposição da população ao perigo iminente, violando deveres inerentes ao cargo e cometendo graves infrações político-administrativas.
Em outro ponto, o pedido afirma que o prefeito descumpriu o orçamento aprovado para o exercício financeiro do ano ao aprovar o repasse de R$ 7 milhões do Samae para o município, com o objetivo de adquirir 20 lotes e construir 40 casas para as famílias removidas da Vila Sapo. Porém, o encaminhamento da verba teria inconsistências que foram apontadas pelo TCE-RS.

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