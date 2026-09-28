Canela é a primeira cidade do RS a integrar programa federal de saúde

O projeto Brasil Coração Saudável iniciou suas atividades nesta segunda-feira (28) em sete escolas municipais de Canela. A iniciativa, que conta com o apoio da prefeitura e do empresariado local, pretende alcançar cerca de 9 mil estudantes, com idades entre 7 e 18 anos, das redes pública e privada de ensino.
Canela é o primeiro município do Rio Grande do Sul a receber a iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem como foco a promoção da saúde e a prevenção de fatores de risco cardiovascular desde a infância até a adolescência.
Nesta primeira etapa, os estudantes das escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental Ernesto Dornelles, Bertholdo Oppitz, João Alfredo Corrêa Pinto, Santos Dumont e Carlos Wortmann, além da Escola de Educação Especial Rodolfo Schlieper, responderam a questionários sobre alimentação e hábitos saudáveis. Também foram realizadas avaliações com aferição da pressão arterial, frequência cardíaca, peso e índice de massa corporal (IMC).
Conforme um dos principais idealizadores do projeto, Álvaro Avezum, o projeto busca aproximar as áreas da saúde e da educação, ampliando o acesso de crianças, adolescentes, familiares e profissionais da comunidade escolar das informações sobre prevenção. “A iniciativa também pretende contribuir para a identificação de fatores de risco e incentivar a adoção de hábitos saudáveis desde as primeiras fases da vida”., destaca.
O lançamento oficial do projeto Brasil Coração Saudável ocorreu no fim de semana, na Estação Campos de Canella, reunindo profissionais da saúde, autoridades e representantes de instituições locais. A solenidade foi aberta com a apresentação da Orquestra de Sopros da Escola Estadual de Educação Básica Neusa Mari Pacheco (CIEP).