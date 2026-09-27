Hospital Regional de Pelotas deve iniciar atendimentos em dezembro

A conclusão das obras do novo Hospital Regional de Pronto Socorro (HRPS) de Pelotas contribuirá para a assistência à saúde na metade Sul do Estado. A estrutura hospitalar atenderá pacientes de Pelotas e outros 27 municípios da região.
O hospital contará com 121 leitos destinados integralmente ao SUS, incluindo leitos de internação e de terapia intensiva, permitindo que pacientes graves recebam atendimento mais próximo de suas cidades de origem e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras regiões do Estado. Projetada para funcionar como hospital geral com assistência especializada tipo II, a unidade oferecerá acolhimento a casos de urgências e emergências clínicas e cirúrgicas, dispondo de estrutura adequada para diagnóstico, tratamento e internação.
A nova estrutura irá ofertar serviços de diagnóstico por imagem, com equipamentos como tomógrafo e raio-X digital, que contribuem para diagnósticos mais ágeis e precisos em casos de trauma, acidentes e outras emergências médicas. O hospital também contará com áreas de urgência e emergência, consultórios, setores de internação, leitos pediátricos, unidades de terapia intensiva e Centro de Material e Esterilização (CME).
De acordo com a prefeitura de Pelotas, a previsão é de que a unidade entre em operação em dezembro, após a conclusão dos ajustes necessários no sistema de climatização da unidade hospitalar. O cronograma foi definido em conjunto pela empresa responsável pela obra, pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), gestor da futura unidade, por representantes do Ministério da Saúde e pelas equipes técnicas envolvidas no projeto.