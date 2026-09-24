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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:46

Uruguaiana organiza Carnaval sem Fronteiras com Argentina e Uruguai

Carnaval sem Fronteiras acontecerá anualmente em cidades fronteriças diferentes, alternando entre Brasil, Uruguai e Argentina

Carnaval sem Fronteiras acontecerá anualmente em cidades fronteriças diferentes, alternando entre Brasil, Uruguai e Argentina

Prefeitura de Uruguaiana/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
Com a participação de autoridades da Argentina, do Brasil e do Uruguai, foi lançado oficialmente, nesta quinta-feira (24/9), em Monte Caseros, o projeto Carnaval Sem Fronteiras. A iniciativa busca fortalecer a integração regional por meio do carnaval e prevê uma celebração itinerante, com a participação de cidades da região fronteiriça.

Com o lema “Três países, um Carnaval”, a iniciativa terá sua primeira edição em Monte Caseros, no dia 6 de março de 2027. Nos anos seguintes, a celebração deverá ser realizada em outras cidades do Brasil e do Uruguai. Para a coordenadora da Alma Producciones e do Carnaval de Monte Caseros, Graciela Borré o projeto busca aprofundar a integração que já faz parte do cotidiano das comunidades fronteiriças. “O Carnaval tem a ver com identidade, e nos identificamos plenamente com isso”, afirmou.

Borré também ressaltou o potencial econômico do evento, destacando a capacidade do carnaval de movimentar o turismo, o comércio, os serviços e o mercado de trabalho. Para ela, a festa pode ser compreendida como uma verdadeira “indústria sem fumaça”, em razão do impacto que gera na economia local.
Com a participação de autoridades da Argentina, do Brasil e do Uruguai, foi lançado oficialmente, nesta quinta-feira (24/9), em Monte Caseros, o projeto Carnaval Sem Fronteiras. A iniciativa busca fortalecer a integração regional por meio do carnaval e prevê uma celebração itinerante, com a participação de cidades da região fronteiriça.

Com o lema “Três países, um Carnaval”, a iniciativa terá sua primeira edição em Monte Caseros, no dia 6 de março de 2027. Nos anos seguintes, a celebração deverá ser realizada em outras cidades do Brasil e do Uruguai. Para a coordenadora da Alma Producciones e do Carnaval de Monte Caseros, Graciela Borré o projeto busca aprofundar a integração que já faz parte do cotidiano das comunidades fronteiriças. “O Carnaval tem a ver com identidade, e nos identificamos plenamente com isso”, afirmou.

Borré também ressaltou o potencial econômico do evento, destacando a capacidade do carnaval de movimentar o turismo, o comércio, os serviços e o mercado de trabalho. Para ela, a festa pode ser compreendida como uma verdadeira “indústria sem fumaça”, em razão do impacto que gera na economia local.
Representantes de Uruguaiana, como o secretário de Comunicação de Uruguaiana, Everaldo Jacques, destacaram a experiência do município na realização de eventos carnavalescos fora de época. A tradição da cidade foi apresentada como uma contribuição para a construção da iniciativa trinacional.
A iniciativa também pretende incorporar critérios de inclusão e sustentabilidade à organização dos eventos. A proposta prevê a participação de comparsas, escolas de samba, músicos e artistas, permitindo que cada cidade apresente suas características e tradições em um contexto regional compartilhado.

A prefeita de Bella Unión, Fabiana García, declarou apoio à iniciativa e ressaltou a necessidade de aprofundar a integração entre os municípios da região.
“Os rios não nos separam, eles nos unem”, afirmou, referindo-se à relação histórica entre as comunidades fronteiriças.

A proposta também busca valorizar as diferentes manifestações carnavalescas dos três países, reunindo estilos, grupos e tradições distintas em uma celebração de identidade regional.

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