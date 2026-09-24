Uruguaiana organiza Carnaval sem Fronteiras com Argentina e Uruguai

Com o lema “Três países, um Carnaval”, a iniciativa terá sua primeira edição em Monte Caseros, no dia 6 de março de 2027. Nos anos seguintes, a celebração deverá ser realizada em outras cidades do Brasil e do Uruguai. Para a coordenadora da Alma Producciones e do Carnaval de Monte Caseros, Graciela Borré o projeto busca aprofundar a integração que já faz parte do cotidiano das comunidades fronteiriças. “O Carnaval tem a ver com identidade, e nos identificamos plenamente com isso”, afirmou.
Borré também ressaltou o potencial econômico do evento, destacando a capacidade do carnaval de movimentar o turismo, o comércio, os serviços e o mercado de trabalho. Para ela, a festa pode ser compreendida como uma verdadeira “indústria sem fumaça”, em razão do impacto que gera na economia local.
A prefeita de Bella Unión, Fabiana García, declarou apoio à iniciativa e ressaltou a necessidade de aprofundar a integração entre os municípios da região.
“Os rios não nos separam, eles nos unem”, afirmou, referindo-se à relação histórica entre as comunidades fronteiriças.
A proposta também busca valorizar as diferentes manifestações carnavalescas dos três países, reunindo estilos, grupos e tradições distintas em uma celebração de identidade regional.